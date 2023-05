Filhos de Rita Lee agradecem carinho dos fãs após velório da cantora

Os três filhos da cantora Rita Lee, Antônio, Beto e João Lee, agradeceram os fãs que estavam do lado de fora do local que aconteceu o velório da mãe

A cantora RitaLee (1947 - 2023) foi velada nesta quarta-feira, 10, no Planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo, e após o velório, os três filhos da artista fizeram questão de agradecer os fãs que foram até o local prestar as últimas homenagens.

Visivelmente emocionados, Beto Lee (46), João Lee (44) e Antônio Lee (42), frutos do relacionamento da artista com Roberto de Carvalho, se mostraram agradecidos ao verem a multidão que estava no local para se despedir da cantora, e também aplaudiram os admirados da mãe.

Vários famosos compareceram ao velório da cantora. O apresentador Serginho Groisman chegou perto do caixão e comoveu ao abaixar sua cabeça para uma última despedida. Outros famosos como Astrid Fontenelle, Pedro Bial, Daniella Cicarelli, Xuxa Meneghel, Wanessa Camargo, Dado Dolabella, Luisa Mell, Otávio Mesquita e muitos outros também fizeram questão de se despedir da cantora.

Rita Lee faleceu na última segunda-feira, 8, aos 75 anos. Ela foi diagnosticada com um tumor no pulmão esquerdo em 2021, e enfrentou um longa trajetória contra a doença publicamente. "Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou", dizia um trecho do comunicado.

Confira as fotos dos três filhos de Rita Lee na saída do velório:

Filhos da cantora Rita Lee agradecem carinho dos fãs - Foto: Araújo/AgNews

