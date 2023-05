Não foram informados? Famosos desrespeitam pedido de Rita Lee sobre o velório

Famosos desrespeitam pedido de Rita Lee; cantora não queria flores em sua despedida

A cantora Rita Lee foi homenageada pelo carinho dos amigos famosos com dezenas de coroas de flores. As lembranças foram enviadas nesta quarta-feira, 10, ao velório que acontece no Planetário do Ibirapuera, Zona Sul de São Paulo.

Só que a homenagem vai contra um pedido da própria artista que faleceu aos 75 anos. Isso porque Rita Lee pediu que não houvessem flores em sua despedida . A cantora ainda pediu para usar roupas na cor púrpura, inclusive as meias, proibiu o uso de velas, há apenas luzes de LED, e pediu que a data de nascimento fosse projetada na cúpula do local.

Entre os famosos que enviaram flores estão Luciano Huck e Angélica, Gloria Pires e Orlando Morais e até o diretor Boninho e sua esposa, Ana Furtado. Até o momento, a família não se pronunciou sobre a questão.

O velório será seguido da cremação, desejo da artista. "De acordo com a vontade de Rita, seu corpo será cremado. A cerimônia será particular. Nesse momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e o amor de todos", diz o comunicado oficial revelado nesta terça-feira (9).

Rita Lee morreu nesta terça-feira, 9, em sua casa, em São Paulo. A artista já havia sido diagnosticada com um tumor no pulmão esquerdo em 2021 e enfrentou uma longa batalha contra a doença publicamente.

EMOÇÃO

A ativista Luisa Mell (44) foi uma das personalidades que apareceram no velório de Rita Lee (1947 - 2023) na tarde desta quarta-feira, 10, em São Paulo. Muito abalada, ela relembrou como a artista foi pioneira ao levantar a bandeira na luta pelos direitos dos animais.

"Pioneira, corajosa, dois mil anos na frente em todos os aspectos. Como mulher, ela abriu para a gente passar e como protetora dos animais, ela foi fundamental. A coragem dela sempre me inspirou e vai continuar me inspirando ", disse ela na entrada do evento, o qual a CARAS Brasil esteve presente.