Aos prantos, Luísa Mell surge em velório de Rita Lee e revela amizade: "Pioneira"

Em depoimento à CARAS, Luisa Mell relembrou como era amizade com Rita Lee e revelou história do passado

A ativista Luisa Mell (44) foi uma das personalidades que apareceram no velório de Rita Lee (1947 - 2023) na tarde desta quarta-feira, 10, em São Paulo. Muito abalada, ela relembrou como a artista foi pioneira ao levantar a bandeira na luta pelos direitos dos animais.

"Pioneira, corajosa, dois mil anos na frente em todos os aspectos. Como mulher, ela abriu para a gente passar e como protetora dos animais, ela foi fundamental. A coragem dela sempre me inspirou e vai continuar me inspirando ", disse ela na entrada do evento, o qual a CARAS Brasil esteve presente.

Com lágrimas nos olhos e sendo amparada por um amigo, Luísa relembrou como era sua relação com Rita, a quem ela se refere como referência e grande incentivadora de seu trabalho enquanto ativista. Segundo a loira, por vezes ela chegava a receber áudios da roqueira.

"Foi a primeira pessoa desse país a ter coragem de se expor pelos animais, enfrentar tudo e todos. Ela foi a grande inspiração da minha vida, minha grande incentivadora. Nos momentos mais difíceis chegavam áudios dela mandava todo mundo se f*der, com aquele gênio dela", contou ela dando um leve sorriso.

Questionada como foi seu primeiro encontro com Rita, a influencer disse que aconteceu há mais de 10 anos, quando ela havia iniciado o extinto programa Late Show, na Rede TV!. Na época, ela ficou surpresa ao saber que a cantora assistia a atração.

"Eu era menininha e estava começando o Late Show, encontrei com ela em uma festa. Eu já sabia o quanto ela era apaixonada pelos animais. E ela falou: 'Conheço já o seu trabalho, Luisa Mell. Eu estou acompanhando'. Eu quase desfaleci. Anos depois ela foi no instituto, me ajudou tanto", declarou.

Luisa Mell ainda recordou que Rita chegou a frequentar seu instituto e o último encontro aconteceu antes da pandemia, quando ela foi homenageada em um evento. Esse foi o último contato pessoal entre elas. " A Rita Lee fez minha vida ter sentido ", finalizou

Rita Lee morreu nesta terça-feira, 9, em sua casa, em São Paulo. A artista já havia sido diagnosticada com um tumor no pulmão esquerdo em 2021 e enfrentou uma longa batalha contra a doença publicamente.