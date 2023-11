Maraisa surge agarradinha com seu noivo em dia de folga

Maraisa, da dupla com Maiara, aproveita dia de folga em clima de romance com seu noivo, Fernando Mocó

A cantora Maraisa, da dupla Maiara, aproveitou um dia de folga nesta semana para curtir o clima de romance com seu noivo, o empresário Fernando Mocó. Os dois apareceram agarradinhos enquanto aproveitaram um dia chuvoso em São Paulo em um hotel de luxo.

Nas redes sociais, Maraisa mostrou imagens de quando estava no maior chamego com o noivo enquanto relaxavam admirando a chuva.

"Terça-feira diferente, terça-feira de folga, olha quem está de folga também!”, disse ela, que ganhou carinhos do amado.

Quanto custa para fazer as mesmas cirurgias plásticas de Maraisa?

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, mudou o seu visual nos últimos anos após realizar algumas cirurgias plásticas. Agora, que tal descobrir quanto custa para fazer os mesmos procedimentos que ela? Confira abaixo!

Ao longo de sua vida, Maraisa já fez lipoaspiração, rinoplastia e colocou prótese de silicone. De acordo com o cirurgião plástico Ícaro Samuel, os procedimentos mudam a autoestima dos pacientes e podem custar uma grande quantia.

Para quem quer fazer a Lipo HD, que deixa o corpo esculpido e definido, o investido é, em média, de R$ 100 mil em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, já incluindo o preço do hospital e da anestesia. “Nas mulheres, é possível fazer Lipo HD praticamente no corpo inteiro, desde a papada no pescoço até os joelhos, passando pelas laterais da mama para dar contorno. Já nos homens, só a Lipo HD consegue proporcionar um peitoral mais marcado e evidente, e isso é outro ponto que diferencia a técnica HD da convencional, que retira a gordura, mas deixa a pessoa sem curvas naturais”, declarou o dr. Ícaro Samuel.

Enquanto isso, a prótese de silicone custa, em média, R$ 50 mil. “Recebo muitos relatos de pacientes que colocam de tudo dentro do sutiã para dar enchimento, até papel. Portanto, essa cirurgia tem muito a ver com estética, mas também com qualidade de vida e bem-estar físico e emocional”, afirmou ele.

Por fim, a rinoplastia pode ter o valor estimado de R$ 40 mil. “Hoje em dia existem muitas técnicas, são procedimentos simples, rápidos, mas que dão alegria ao paciente de se olhar no espelho, se achar bonito e se sentir confortável”, disse o médico.