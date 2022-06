Maraísa revela que o box do banheiro estourou na hora do banho

Maraísa viveu um perrengue ao tomar banho após um show no último final de semana: 'Passei por um sustinho'

A cantora Maraísa (34) revelou que passou por um susto na hora de tomar banho após um show no final de semana. Ela contou que o box do banheiro estourou e um dos cacos de vidro acabou causando um pequeno corte em seu pulso. A artista está bem e agradeceu pela compreensão dos fãs que estavam no hotel na hora do incidente e não divulgaram nas redes sociais.

“No sábado, eu passei um sustinho. Gostaria de agradecer a descrição dos fãs que não vazaram os vídeos. Eu fui tomar banho depois do show e o box do banheiro estourou em mim”, disse ela.

E completou: “Mas foi só um susto, o corpo de bombeiros chegou muito rápido, os médicos me atenderam muito rápido”. Ela ainda disse: “Fiquei com um cortezinho aqui no pulso”.

O vídeo do depoimento de Maraísa foi compartilhado pelo perfil SertanBrasil no Instagram.

Saudade de Marília Mendonça

Há pouco tempo, a cantora Maraísa fez um depoimento para contar sobre a saudade que sente da amiga Marília Mendonça, que faleceu em novembro de 2021 em um acidente de avião.

"Saudade desses momentos, ainda bem que nós vivemos essas coisas intensas nos últimos tempos... Às vezes penso que nunca vou ter isso com mais ninguém nessa vida. Fizemos essas fotos em casa, e cada pedacinho da casa lembrava esse trabalho... De vez em quando olho nossas imagens desses momentos no meu celular, dos nossos momentos alegres, recebo vídeos de shows, na madrugada principalmente que é quando minha cabeça fica fervilhando... ter vivido esses últimos dias intensamente com você de certa forma me conforta, muito orgulhosa de ter sido sua companheira, minha irmã", declarou.