Maraisa revela que já se apaixonou por homem casado e fez música

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, surpreendeu ao contar que já se apaixonou por um homem casado. Sem dar nomes, ela contou que já viveu um amor platônico e esse sentimento sentiu de inspiração para a composição da música Medo Bobo.

"Era apaixonada por essa pessoa por três anos. Fazia música para ela, que sabia. Só que tinha uns empecilhos, ele não era solteiro. E o amor era platônico. Não acontecia nada e eu ficava alimentando ele dentro de mim. Um belo dia ele resolveu a vida dele. Muito tempo depois, quando já tinha esfriado isso dentro de mim, recebi uma ligação dele e aí aconteceu e foi melhor do que eu imaginei", disse ela no programa Conversa com Bial.

Então, ela ainda contou que a música Narcisista também surgiu de uma experiência pessoal. Ela estava conversando com uma amiga e o assunto surgiu. "Nós ficamos umas três horas comentando sobre comportamentos narcisistas, e aí eu falei: 'Agora vamos fazer uma música romântica'", declarou.

Maraisa voltou a usar aliança após separação relâmpago

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, chamou a atenção ao se apresentar nesta quinta-feira, 23, usando aliança novamente no dedo correspondente ao de compromisso. Dias após anunciar o fim do noivado com Fernando Mocó, ela reapareceu com anel.

Três dias depois de se pronunciar confirmando que não estava mais comprometida, a sertaneja surpreendeu e levantou suspeitas de uma possível reconciliação com o empresário ao surgir com o acessório na mão.

A separação da artista e do ex foi confirmada por ela para o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL. “Terminamos o noivado sim. Estava bastante complicado para mim, trabalho demais. Mas está tudo bem, tudo em paz”, disse ela.

Os rumores sobre o fim do noivado começaram quando ela arquivou todas as fotos com o rapaz do seu feed do Instagram. No fim de setembro, ela aceitou o pedido de Fernando Mocó durante uma viagem romântica que fizeram.

Foto: Leo Franco / AgNews