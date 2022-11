Maraisa abre álbum de fotos da viagem a Las Vegas

Maraisa postou algumas imagens em que aparece na companhia da irmã Maiara e de alguns membros de sua equipe

A cantora sertaneja Maraisa (34) compartilhou com seus seguidores nas redes sociais nesta quarta-feira, 23, fotos de uma viagem para Las Vegas, nos Estados Unidos.

Maraisa contou na publicação que desfrutou do descanso e que durante este período, esteve com 'as melhores companhias do mundo'. Nas imagens, ela aparece com a irmã Maiara (34) e com a família.

"Cheguei, Brasil mas morrendo de saudade de uma das viagens mais incríveis que já fiz na vida, com as melhores companhias e como é bom viajar em família, nós estávamos precisando disso! Essa era uma viagem planejada, sonhada e finalmente aconteceu. Fazia muito tempo que eu não tirava uns dias de descanso, estava precisando muito e agora retorno renovada, não só porque Las Vegas é incrível, mas porque as melhores companhias do mundo estiveram comigo esses dias", começou a cantora.

"Volto renovada, com o coração e a mente recarregada para um dos maiores projetos das nossas vidas. Amo vocês, muito obrigada por momentos tão maravilhosos, e por essa família que Deus me deu. Nossa próxima viagem já está marcada, Tour Europa, para um dos maiores projetos das nossas vidas, como sempre, a gente alçando lugares gigantes. Amo vocês, obrigada por dias tão incríveis e por fazerem dessa viagem, uma das melhores viagens da minha vida", ela finalizou.

Nos comentários, Maiara deixou um recado carinhoso para ela. "Te amo", publicou.

Maraisa abre jogo sobre seu status de relacionamento

Maraisa abriu o coração ao falar sobre seu status de relacionamento, que segundo ela é o mesmo há dois anos.

“Eu sou tão discreta que eu não tenho ninguém. Eu já falei que a partir de agora, depois de entregar o DVD, vou me dedicar a arrumar um namorado", disse ao colunista do Metropoles, Leo Dias.