Manu Gavassi e Luísa Sonza são clicadas saindo de restaurante juntas e web reage: "Vem feat?"

Manu Gavassi e Luísa Sonza foram fotografadas saindo de um restaurante japonês em São Paulo

Na noite do último domingo, 22, Luísa Sonza (23) e Manu Gavassi (29) foram fotografadas em um restaurante de comida japonesa em São Paulo.

A dupla aproveitou a noite de amigas em um restaurante no bairro de Jardins, em São Paulo, e claro, enlouqueceram a web.

Nos cliques, Luísa Sonza e Manu Gavassi fizeram pose para as fotos e surgiram sorridentes antes de entrar no carro.

Na web, fãs de Luísa e Manu celebraram o encontro e comentaram: "Que lindas", disse um. "Será que vem feat?", perguntou outro. "Eu amei", comentou o terceiro.

Veja os cliques de Luísa Sonza e Manu Gavassi em São Paulo:

Foto: Leo Franco / AgNews

