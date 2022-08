Maiara & Maraisa recebem mãe de Marília Mendonça para show em Barretos: ''Um céu de estrela''

Maiara & Maraisa recebem mãe de Marília Mendonça para tributo à eterna Rainha da Sofrência durante show em Barretos

André Luiz Freitas Publicado em 26/08/2022, às 12h11

Maiara & Maraisa fizeram uma homenagem à cantora Marília Mendonça, na madrugada desta sexta-feira, 26, em um show na Festa do Peão de Barretos, em São Paulo. A apresentação contou com a participação da mãe da compositora, Dona Ruth Dias, no palco para lembrar com carinho da estrela brasileira, que nos deixou aos 26 anos de idade, em novembro do ano passado, em acidente aéreo a caminho de um show no interior de Minas Gerais.

Em um tributo emocionante no palco, com um vídeo da eterna Rainha da Sofrência exibido no telão, as gêmeas cantaram Todo Mundo Menos Você, do álbum Patroas 35%, parceria musical com a cantora: "Vamos fazer um céu de estrela bem lindo eu acredito que esse momento é de profunda conexão. Eternamente aplaudida por Barretos, Marília", disse Maiara com a voz emocionada.

Em seguida, a dupla convidou ao palco a mãe de Marília Mendonça para uma homenagem especial. Emocionada, Maraisa se ajoelhou aos pés da convidada e declarou o seu amor por ela, enquanto Maiara pedia palmas do público, que respondeu fazendo barulho e acendendo as lanternas no celular.

"Eu queria agradecer como eu fui recebida aqui, com tanto carinho. Elas estão fazendo um trabalho tão lindo, levando o legado que a Marília deixou, fazendo o trabalho delas. Eu pensei que elas iam desmoronar, mas elas estão aqui firmes e fortes. Não podia não deixar de vir aqui parabenizar, dar um abraço nas minhas bebês. Elas são as menininhas, as minhas filhinhas", afirmou a vó do pequeno Léo (2) ao entregar um buquê de flores as gêmeas.

Durante o discurso, Maiara contou que a amiga se espelhava sempre na mãe e que Dona Ruth era motivo de orgulho para a filha. "A Ruth sempre foi uma grande mulher, sustentou a Marília, o João Gustavo. A Marília podia rodar o mundo inteiro, mas em casa era a filha da Ruth. Ruth eu te agradeço por você levar essa inspiração, a Marília se inspirou em você. A Ruth é uma referência de mulher, tenho muito orgulho, aprendo demais com ela e você é minha segunda mãe", declarou ela.

Foto/Eduardo Martins (AgNews)