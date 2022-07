Murilo Huff e sertanejos se reúnem para homenagear Marília Mendonça no canal de Dona Ruth

Cantor Murilo Huff mostra que se encontrou com alguns sertanejos em gravação para o canal de Dona Ruth em homenagem a Marília Mendonça

O cantor Murilo Huff (26) revelou que se reuniu com alguns sertanejos para fazer uma linda homenagem para a nossa eterna Rainha da Sofrência, Marília Mendonça (1995 - 2021).

O compositor, pai do pequeno Léo (2), do relacionamento com a cantora, revelou que se encontrou com outros sertanejos para lembrar com carinho da sertaneja, que nos deixou aos 26 anos de idade, em novembro do ano passado, em acidente aéreo a caminho de um show no interior de Minas Gerais.

Em suas redes sociais, Murilo contou que o encontro, que aconteceu na noite de terça-feira, 12, foi feito para celebrar o aniversário de Marília, que completaria 27 anos no próximo dia 22 de julho, em gravação para o canal da mãe de Marília, Dona Ruth.

"Hoje foi muito especial. Nos reunimos entre amigos e família pra gravar um video muito lindo pro canal da @donaruthoficial, em homenagem ao aniversário da Marília. É muito bom sentar com nossa turma que tava sempre reunida e relembrar as histórias. A impressão é de que ela tava lá", declarou ele.

Huff ainda destacou que momentos como esse, de encontro entre amigos, faz recordar que tiveram o privilégio de conviver com a cantora: "Cada vez que relembramos dessas histórias, nos sentimos mais felizes e privilegiados por podermos ter vivido alguns anos das nossas vidas ao lado de alguém tão incrível".

Nos Stories de seu Instagram, ele compartilhou alguns registros da noite, em que aparece ao lado de Dona Ruth, Maiara e Maraisa, do irmão de Marília, Gustavo, e sua dupla, Dom Vittor, Vitor e Luan, a cantora Luiza, Henrique Casttro, e o amigo Iago Caique.

"Gravação especial acontecendo agora para nossa Marilinha. Hoje o dia está sendo de homenagem, um dia especial", disse dona Ruth em um dos posts.

Maraisa lamenta 8 meses sem Marília Mendonça

No último dia 05, completou 8 meses da morte de Marília Mendonça. A cantora Maraisa (34) fez questão de homenagear a amiga com uma lembrança ao lado dela. "Um dos primeiros programas que levamos a Festa das Patroas. Ainda bem que vivemos isso juntos!! @DaniloGentili. 8 meses de muita saudade…", declarou a irmã e dupla de Maiara (34).

Confira os posts de Murilo Huff sobre o encontro em homenagem a Marília Mendonça:

