Maiara comove com homenagem para Marília Mendonça: 'Pra sempre'

No dia em que Marília Mendonça completaria 28 anos, Maiara relembra momentos felizes com amiga que faleceu em um acidente de avião

Neste sábado, 22, a cantora Marília Mendonça completaria 28 anos se estivesse viva. Ela faleceu há quase dois anos e deixou muita saudade. Tanto que a cantora Maiara, da dupla com Maraísa, fez questão de homenagear a amiga na data especial.

Em suas redes sociais, Maiara compartilhou um álbum de fotos de vários momentos felizes que viveu ao lado da cantora, incluindo fotos de shows e ensaios fotográficos. Na legenda, ela se declarou.

“Amo você! Te vivo... Pra sempre... Intensamente... Feliz aniversário!”, declarou.

Mais cedo, a equipe de Marília Mendonça também compartilhou um vídeo no perfil que era da cantora no Instagram com recordações do sucesso e da vida da artista.

Dona Ruth mostra momento de carinho com o neto

A Dona Ruth, que é a mãe da cantora Marília Mendonça, emocionou os seus seguidores ao compartilhar um momento de carinho com o neto, Léo, de 3 anos. Ela mostrou imagens de quando os dois trocavam abraços e chamegos na casa da família em um momento de folga.

Nas imagens, ela surgiu com o menino no colo enquanto ele usava chupeta e abraçava a avó. Na legenda, ela escreveu: “A gente se consolando e a saudade aumentando. Amor do amor da minha vida”.

Causa da morte de Marília Mendonça

No dia 25 de novembro de 2021, a investigação revelou qual foi a causa da morte da cantora Marília Mendonça e dos outros quatro ocupantes da aeronave que caiu na cachoeira. Segundo informações do portal G1, a artista faleceu em decorrência de um politraumatismo, ocasionado durante a queda do avião onde estava com mais quatro pessoas.

Em coletiva, os profissionais explicaram que todos faleceram devido ao choque que a aeronave teve com o solo. Ou seja, todos perderam a vida quando chegaram ao chão.