Maestro João Carlos Martins recebe os amigos em novo espetáculo

João Carlos Martins faz concerto com a presença de amigos de vários setores junto com a Bachiana Filarmônica SESI-SP

O maestro João Carlos Martins realizou um espetáculo inovador na noite da última quarta-feira, 6, no Teatro do Centro Cultural da FIESP, em São Paulo. Ele reuniu amigos de diferentes setores para se apresentarem junto com a orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP em uma noite memorável.

Ele quis destacar a importância da música em todas as profissões e convidou grandes amigos para o evento. O concerto recebeu o nome de ‘Maestro João Carlos Martins e Amigos’ e teve o objetivo de destacar a capacidade da música de transcender fronteiras e unir diferentes áreas com a sonoridade.

No palco, o para-atleta paraibano Marquinhos tocou flauta doce ao interpretar as músicas Ave Maria e Serenata, parte da obra de F. Schubert. Enquanto isso, o cardiologista Dr. Roberto Kalil interpretou Imagine, de John Lennon, no saxofone. Os médicos Dr. Francisco Campos e Andreia Campos cantaram as canções Vontade Dividida e Sonhei com Você. O músico popular chileno Pepe executou Piano, de J. Silvetti, e Quiero Ser Tu Sombra. O educador e político Gabriel Chalita recitou o poema Aria da Quarta Corta. O advogado argentino Ricardo Bepmale cantou My Way, de J. Revaux. E a composição Revés, do Ministro da Defesa José Múcio, foi interpretada pela Bachiana Filarmônica.

Veja as fotos do evento:

FOTOS: KARIM KAHN/SESI-SP