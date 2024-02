Mãe de Maraisa desconfiava de Fernando Mocó desde a adolescência: "Nunca foi amizade"

Almira, mãe de Maraisa, afirma que desconfiava das intenções de seu genro, Fernando Mocó, desde que a filha o conheceu na adolescência; confira!

A cantora Maraisa, dupla da Maiara, está apaixonadíssima por seu noivo, Fernando Mocó. Mas antes do romance rolar entre os dois, uma pessoa muito próxima da artista já desconfiava das intenções do empresário: Almira, mãe da dupla sertaneja.

Amigos desde a infância, os dois ficaram noivos em setembro de 2023. Em entrevista ao Portal Leo Dias, Almira afirmou que sempre soube que Fernando gostava de Maraisa. "Ele nunca foi amigo dela, eles namoravam escondidos. A Maraisa saia para ir na chácara dele com a galera, mas eles iam tocar violão e cantar, só que ele falava que era amiga, e nunca foi amizade. Eu fiquei sabendo agora, há pouco tempo. Eles me enganaram direitinho", contou ela.

A mãe das gêmeas também afirmou que o empresário era "um moleque atentado", mas que sempre se deu bem com sua família. "Eu conheci ele desde criança, como que eu vou brigar com ele? Já falei para Maraísa que se ela brigar com ele, eu e ele não vamos brigar, porque não tem jeito, eu conheço ele desde criança e eu e a mãe dele somos muito amigas", disse Almira.

Fernando também falou um pouco sobre a sua relação com a sogra. "A gente já se conhecia há muitos anos atrás e sempre foi a mesma relação de hoje. Quando as pessoas se aproximam hoje, ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém sabe quem é a família e nem nada. Já a nossa família já era amigos e serão amigos para sempre", contou o noivo de Maraisa.

Mãe de Maiara diz que prefere a filha solteira

Ao contrário de sua irmã Maraisa, a cantora Maiara está solteira e aproveitando muito sua vida sem namorado. E parece que sua mãe, Almira, também está muito feliz que a filha esteja solteira. Na mesma conversa com o Portal Leo Dias, ela afirmou que prefere quando a filha não está em um relacionamento.

"A Maiara quando está namorando dá problema demais, meu Deus. Ela é muito intensa, você como amigo dela sabe como é a Maiara, não precisa nem falar", disse a mãe da dupla. O jornalista ainda disse que Maiara afirmou que estava em seu melhor momento e a mãe concordou. "Ela está em seu melhor momento sim. Ela tá linda, né?", disse Almira com um brilho nos olhos.