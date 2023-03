Mãe de Gloria Groove se despede da banda Raça Negra e revela futuro na música

Mãe de Gloria Groove, Gina Garcia se despede da banda Raça Negra para alcançar novos sonhos: 'Encerro essa etapa'

Mãe da cantora Gloria Groove, a também cantora Gina Garcia se despediu da banda Raça Negra. Ela encerrou a parceria de quase 30 anos com o grupo de pagode, no qual atuava como backing vocal. Agora, ela contou que quer se dedicar a sua carreira solo na música.

Em um comunicado, ela se pronunciou sobre o assunto. "Quero agradecer por esses 29 anos de história junto a Banda Raça Negra, especialmente ao Luiz Carlos, como a toda equipe por tantos anos de estrada, parceria e amizade. Encerro essa etapa com a certeza que executei um bom trabalho como backing vocal nessa banda tão querida! Inicio um novo ciclo de vida, onde outras oportunidades profissionais se abrem para a minha carreira como cantora! Valeu, banda Raça Negra! Obrigada por tudo", contou.

Em sua carreira solo, Gina Garcia se dedica à canções nos estilos de MPB, jazz e pop, e ela já começou a fazer shows.

Gloria Groove é fotografada de biquíni em dia na praia

A cantora Gloria Groove (27) - que é o nome artístico de Daniel Garcia - aproveitou a tarde de sol no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 20, para renovar o bronzeado em uma praia. Ela foi flagrada enquanto se divertia ao ar livre na praia da Barra da Tijuca com um look ousado.

A artista, que estava sem a caracterização de Drag Queen, apostou em um biquíni com as laterais finas e exibiu o seu cabelo colorido. Ela está com os fios cortados no estilo moicano e tingidos na cor lilás.