Luiz Carlos, vocalista do Raça Negra, é processado por reforma em piscina

Endividado, Luiz Carlos, vocalista do grupo de pagode Raça Negra, é processado por reforma na piscina de sua casa, diz colunista; saiba mais!

O cantor Luiz Carlos, vocalista do grupo de pagode Raça Negra, está sendo processado por dívidas de uma obra realizada em sua casa, informou a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles. Endividado, o artista estaria devendo o pagamento da reforma que fez em sua piscina há três anos.

Segundo a colunista Fabia Oliveira, do Metrópoles, Luiz estaria devendo mais de R$ 24 mil pela reforma de sua piscina e pintura em sua casa. Inicialmente, o valor era de R$ 20 mil, combinado a ser pago ao final da obra. Porém, o cantor deixou o pagamento pendente e acumulou R$ 4 mil em juros.

O prestador do serviço e autor do processo afirmou ter tentado contato com Luiz Carlos, que prometia fazer o pagamento com atualizações dos débitos. Porém, sem receber o dinheiro, ele acionou a justiça em janeiro de 2024. Este mês, o dono do hit Cheia de Manias foi intimado para apresentar sua contestação sobre o caso.

Neymar Jr é liberado de multa por construção de lago artificial

Outro famoso que recentemente foi multado por uma reforma em sua residência foi Neymar Jr. Com a construção de um lago artificial em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, o jogador de futebol havia sido multado por R$ 16 milhões por irregularidades ambientais na construção, que foi interditada.

No entanto, no último dia 26, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) descartou irregularidades no lago. Segundo o jornal o Globo, o relatório elaborado pelo órgão diz que, após uma inspeção feita em janeiro, foi constatado que as intervenções na construção não causaram danos ambientais que requeressem licenciamento ou controle ambiental do Inea.

No relatório do Inea, foi destacado que, além da obra não ter causado impacto ambiental, a movimentação de terra foi para realizar a implantação do sistema de tratamento de esgoto e biodigestor. Ele também informou que não houve poda drástica nem supressão de vegetação durante a construção do lago.