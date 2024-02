Justiça nega irregularidades no lago artificial de Neymar Jr

Após receber multa milionária, Justiça nega irregularidades na construção do lago artificial na mansão de Neymar Jr em Mangaratiba; saiba mais!

Após receber uma multa milionária por uma construção de um lago artificial em sua mansão, Neymar Jr ganhou um desfecho no caso. Nesta segunda-feira, 26, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) descartou irregularidades ambientais no lago, construído na residência do jogador de futebol em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Segundo o jornal o Globo, o relatório elaborado pelo órgão diz que, após uma inspeção feita em janeiro, foi constatado que as intervenções na construção não causaram danos ambientais que requeressem licenciamento ou controle ambiental do Inea.

No relatório do Inea, foi destacado que, além da obra não ter causado impacto ambiental, a movimentação de terra foi para realizar a implantação do sistema de tratamento de esgoto e biodigestor. Ele também informou que não houve poda drástica nem supressão de vegetação durante a construção do lago.

O documento ainda determinou a suspensão das multas que o atleta recebeu sobre a construção do lago. Anteriormente, Neymar foi multado em R$ 16 milhões pela Prefeitura de Mangaratiba e precisou interditar o uso do local.

Pai de Neymar recebeu voz de prisão devido ao lago

Em junho, o pai do jogador Neymar Jr, o empresário Neymar da Silva Santos, recebeu voz de prisão durante uma fiscalização na obra da casa do filho em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. De acordo com o site G1, a secretária de Meio Ambiente de Mangaratiba, Shayenne Barreto, deu a voz de prisão para o empresário após ele questionar a ação.

A publicação revelou que fiscalização apontou irregularidades ambientais na construção de um lago artificial. Ao ver a autuação administrativa e o embargo da obra, o Neymar Pai se alterou e perguntou se poderia usar a casa. Os responsáveis afirmaram que ele pode usar a casa, só não pode ir no local da obra. Então, ele teria ficado nervoso e os amigos pediram para ele se acalmar. Por fim, as autoridades decidiram não levá-lo preso por desacato a um funcionário público.