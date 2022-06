Luísa Sonza relembra início da carreira musical: “Eu trabalho há muito tempo com música”

Em suas redes socias, Luísa relembrou o começo de sua carreira na música quando tinha apenas sete anos

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 20h35

Nesta quarta-feira, 8, Luísa Sonza (23) foi ao seu Instagram responder algumas críticas feitas ao seu tempo na carreira musical.

“Gente, vocês sabem, só falta eu gritar para os quatro cantos do Brasil que antes de eu ser Luísa Sonza eu trabalhei 10 anos em um grupo vocal”, comentou Luísa.

A cantora levou isso aos seus stories após ser, segundo ela, acusada de mentir quando disse que sabia fazer shows. Se acordo com os comentários que Luísa rebateu, ela seria muito nova para sua carreira.

A ex participante do grupo vocal Sol Maior, ainda contou que começou a trabalhar no ramo musical com 7 anos. “Eu era uma criança, comecei cedão mesmo, eu trabalho há muito com música”, falou.

Dona do álbum Doce 22, Luísa ainda mostrou capas de CDs e DVDs do grupo musical que participava.

Confira aqui os stories de Luísa Sonza relembrando a carreira!

Reprodução: Instagram