Luísa Sonza quer namorar mas admite: "Sou traumatizada"

Luísa Sonza fez um desabafo nas redes sociais sobre o assunto

A cantora Luísa Sonza (24) fez um desabafo sobre sua vida amorosa nas redes sociais, nesta terça-feira, 27.

Solteira, ela disse que pensa em se envolver com alguém, mas deixou claro que tem medo, por conta de seus relacionamentos passados.

Luísa já namorou Vitão (23) entre 2020 e 2021, de quem se separou após ataques na web; e antes foi casada com Whindersson Nunes (27), entre 2018 e 2020.

"Quero namorar. Mas sou traumatizada", escreveu Luísa em seu perfil no Twitter, o que a fez receber muitas propostas de pretendentes.

Luísa Sonza deixa comentário em post de Whindersson Nunes

Luísa Sonza deu o que falar nas redes sociais no domingo de Natal, por causa de um comentário inesperado que fez um post do ex-marido.

Whindersson postou nas redes sociais uma reflexão sobre o ano de 2022 e o que espera viver em 2023. Nos comentários, Luísa postou apenas um emoji de coração vermelho.

O comentário dela teve mais de 22 mil curtidas dos internautas e mais de 400 comentários dos fãs.

“Meu Deus, já criei 100 fics diferentes”, disse um seguidor. “Ainda shippo”, declarou outro. “Voltem!”, comentou mais um.

Em seu texto, Whindersson disse: "Essa é a minha retrospectiva 2022, primeiro dia do ano treinando porque esse sou eu atrás de algo. Mais um ano fazendo, me arrependendo, aprendendo, chorando, brincando, curtindo, hypando. Esse ano você experimentou o caos de diversas formas, você foi torturado por mentiras que o seu cérebro te contou e você acreditou, passou meses sem saber o rumo. Eu quero dizer pra você que eu não nasci com essa vida e eu jamais pensei que aos 27 anos esses seriam os flashs do que eu vivi. Pra te falar a verdade, eu achei que nem fosse chegar até o fim de ano vivo, de tanto que esse mundo nos faz pensar o que é que estamos fazendo aqui".