Luísa Sonza perde seguidores após lançamento de clipe polêmico

Cantora Luísa Sonza divide opiniões após clipe de 'Campo de Morango' e internautas apontam que música tem referências ao affair com Xamã

A cantora Luísa Sonza deu o que falar nas redes sociais após o lançamento da primeira música de seu novo álbum, Escândalo Íntimo, que chegará às plataformas digitais no dia 29 de agosto. A artista acabou perdendo seguidores após o clipe de Campo de Morango.

Com teor sexual, a canção e o vídeo dividiram opiniões do público e foi alvo de críticas. Como resultado, ela acabou perdendo mais de 100 mil seguidores em seu perfil no Instagram.

Em vídeo que circula nas redes sociais, Luísa Sonza declarou: "Todo mundo duvidou de mim, queriam chegar com uns conceitão surreal, ‘penhasco 2’… eu falei ahn, ahn [não]. Vamo botar o dedo na ferida e lançar ‘Campo de Morango'... E ainda cortei a metade da música! Sabia que a música era maior? Eu cortei metade", disse, aos risos.

Na internet, seguidores ainda especularam que a música tem referências ao cantor Xamã, com quem Luísa já viveu affair e tem parcerias musicais. "Teoria sobre a música Campo De Morango da Luísa Sonza: "acordei, tu tava me xamã", "meu malvado favorito", "e tava certa sobre toda a tua fama". E se Campo De Morango é sobre a relação da Luísa com o Xamã? Socorro, faz muito sentido", disse um. "A letra tá cheia de referências sobre ele", disparou outra. "A primeira sensação que eu tive foi que ele tinha escrito a música", comentou uma terceira. "Quando eu escutei pela primeira vez, veio o Xamã na minha cabeça, faz o total sentido kkkkk", falou mais um.

Xamã fica constrangido ao revelar se viveu affair com Luísa Sonza

Recentemente, o cantor Xamã participou de um bate-papo descontraído com as apresentadoras Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme no podcast Quem Pode, Pod. Mas o rapper acabou ficando desconfortável após ser questionado sobre o suposto romance com a também cantora Luísa Sonza.

Para quem não se lembra, as especulações surgiram depois que os cantores firmaram duas parcerias de sucesso nas canções Câncer e Mamacita, que ganharam clipes com algumas cenas picantes entre o rapper e a funkeira. Além disso, os artistas também lançaram um perfume juntos, inspirado em uma das músicas.

Fe Paes Leme foi quem trouxe o assunto à tona durante a entrevista: “Quando você fez a música com a Luísa Sonza, houve boatos de que vocês estavam juntos, que vocês tinham se pegado e tal. E aí vocês lançaram um perfume”, a apresentadora lembrou e Xamã tentou desconversar ao falar sobre a fragrância.

Mas Fernanda não deixou o rapper fugir do tema: “Eu só vou falar do perfume se você contar”. Na sequência, a apresentadora cantou a letra de uma das canções para Xamã, que ficou sem graça com a situação e abriu o jogo sobre o suposto affair: “Não, pô. A gente é amigo”, disse o rapper visivelmente incomodado.