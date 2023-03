Luísa Sonza anuncia pausa no lançamento de novas músicas: “Até logo”

A cantora Luísa Sonza deu um recado para seus fãs, anunciando que encerrará turnê e não lançará novas músicas

Nesta sexta-feira, 3, Luísa Sonza deu um recado para seus fãs por meio de seu Twitter e anunciou que não lançará muitas novas tão cedo.

“Babys, não querendo decepcionar vocês e suas teorias, mas não vai ter mais música por um bom tempo. Agora é só pro álbum, preciso me concentrar no álbum. Até logo”, escreveu a cantora.

A dona do álbum Doce 22 ainda comentou sobre esse encerramento de ciclo: “E a turnê tá nos últimos 15 shows, mais dois meses encerro também essa era doce 22 que foi a mais especial da minha carreira até agora. E é isso, um ciclo se encerrando pra iniciar um novo lindo e especial”.

Nos comentários, os fãs com tristeza se despediram da era Doce 22, álbum que inclusive rendeu a Luísa uma indicação no Grammy Latino ano passado, mas também se mostaram ansiosos para a nova fase da carreira da cantora.

“Foi incrível acompanhar essa era do início ao fim, amei tudinho nela. Obrigado por essa experiência! Eu te amo muito e boa sorte na sua nova era, estarei aqui te esperando”, escreveu um fã. E outro seguidor comentou: “Estamos ansiosos demais pro próximo álbum Lu, o novo ciclo vai ser lindo”.

Em janeiro deste ano, Luísa já havia anunciado que o fim da era Doce 22 estava próximo e que seu foco neste ano seria seu novo álbum.

