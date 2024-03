Lucas Lima revela briga com motorista de aplicativo após separação de Sandy

Lucas Lima revela o que mais o incomoda depois da repercussão do fim do seu casamento com Sandy: 'Foi muito, muito pesado'

O cantor e músico Lucas Lima surpreendeu ao contar que já brigou com um motorista de aplicativo por causa de comentário sobre sua separação da cantora Sandy. Em entrevista para Mari Palma na CNN Brasil, ele relembrou que perdeu a paciência com o homem quando ele fez uma insinuação sobre o fim do seu casamento.

"Quase sai na mão no Uber outro dia que o motorista falou: 'Você parece o Lucas. Ainda bem que não é porque se não eu ia dar um soco na cara porque ele traiu a Sandy'. Aí eu discuti com o cara e falei: 'Que porcaria é essa, mano? Tua acredita nessas porcarias que tu lê?'. Ele percebeu que era eu. Nossa, discuti horrores. Eu estava indo para a casa de um amigo, e no caminho inteiro ele colocou Sandy & Jr (risos). Mas foi isso que na época me fez muito, muito mal. Ainda eu leio coisas absurdas", disse ele.

Então, ele contou que não foi fácil lidar com a repercussão do fim do casamento nas redes sociais. "Tive que passar um tempo fora. Desinstalei, mas ficava entrando pelo navegador, de tão mal que eu estava de desesperado de ver o que estavam falando, de pensar: 'meu Deus do céu, acabou minha vida, o que estão falando?'. Fui para o lixo. Passei mal, fui medicado. Foi muito, muito pesado. Fiquei uns dois dias completamente (sem acesso) sem, até conseguir voltar para o chão. Agora estou bem. Às vezes dá uma raiva porque falam umas coisas absurdas", declarou.

Por fim, o artista relembrou o que mais o incomoda quando o assunto é a separação. "O que mais me incomoda hoje é quando eu estou com o Theo, e as pessoas nos param e dizem: 'estou torcendo para vocês voltarem'. E aí está o meu filho ali do lado. A gente estava em Portugal, na turnê da Sandy, e veio um cara e falou: 'eu rezo todo dia para vocês voltarem'. Quando o cara foi embora, o Theo disse: 'ele falou isso mesmo, papai?'. Eu respondi: 'Falou, filho. Tem algumas pessoas que não conseguem superar'. E o Theo falou: 'Mas a vida continua, né papai?' Eu ri", contou.

Lucas Lima revela que está solteiro

O cantor e músico Lucas Lima rompeu o silêncio após ter rumores sobre sua vida pessoal circulando na internet. Nos últimos dias, o colunista Gabriel Perline, do site IG Gente, levantou rumores de que o artista foi visto em clima de romance com uma professora de ioga. Agora, o ex-marido de Sandy se pronunciou de forma discreta no Instagram.

Nos stories do Instagram, ele anunciou que vai tirar alguns dias de folga e aproveitou para destacar que está solteiro. “Sim, vou tirar uns dias de folga do Instagram. E não, não estou namorando”, disse ele. Porém, ele não revelou se o clima de romance era real ou não.

Relembre os rumores

O colunista Gabriel Perline, do site IG Gente, fez uma publicação na sexta-feira, 9, com prints de um suposto clima de romance entre Lucas Lima e uma professora de ioga. O colunista contou que os fãs do artista descobriram indícios de que Lucas estaria se aproximando da massagista e instrutora de ioga depois que eles postaram stories em um apartamento na Vila Madalena, em São Paulo, e ela foi assistir ao musical dele, chamado Once, nesta semana.

Além disso, ela postou um vídeo nos stories do seu Instagram profissional em clima de romance com um homem. Na imagem, o homem deu um beijo no pescoço dela enquanto estavam sentados no chão. Porém, a imagem estava escura.