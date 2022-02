Luan Santana e Izabela Cunha se abraçam sem camisa em cliques

O post foi feito por Luan Santana e pela namorada Izabela para celebrar o Dia dos Namorados americano, o Valentine's Day

Nesta segunda-feira, 14, para celebrar o Dia dos Namorados dos Estados Unidos, chamado de Valentine's Day, Luan Santana (30) e sua namorada Izabela Cunha (25) postaram alguns cliques.

No Instagram do cantor e da estudante de Moda, foram postados cinco fotos do casal. Luan e Izabela apareciam sem camisa e abraçados. E na legenda do post, o casal se desejou um: "Happy Valentine's Day" (Feliz Dia dos Namorados).

Os fãs de Luan e Izabela foram à loucura com a postagem! "O casal de milhões", comentou uma seguidora. "Mas genteee quanta belezaaa", escreveu outra fã.

E os elogios não pararam por aí! "Gente que surra de beleza", reagiu um seguidor às fotos. E uma fã enalteceu o casal dizendo: "Não estava preparada para esses cliques".

