Luan Santana compartilha planos para 2023: 'Me aguarde'

Neste ano, Luan Santana celebrou 15 anos de sua trajetória na música

Após um ano espetacular em sua carreira musical, Luan Santana (31) já separou sua lista de planos para 2023.

Tanto que, nesta quarta-feira, 28, o astro foi às redes sociais para compartilhar com os fãs suas metas grandiosas do próximo ano.

Entre os desejos do cantor estão: um novo DVD, apresentações em festivais, parcerias, e a tão aguardada carreira internacional. Animado ele afirmou na legenda: "2023 me aguarde".

Na promissora lista, que inclui ainda nova turnê lançamento de "Solteirou", ele ainda destaca seu aniversário num navio e feat com um artista misterioso, o qual riscou o nome.

Pedro Bial se vestiu de piloto para entrevistar Luan Santana

Pedro Bial e Luan Santana brincaram com elementos da dramaturgia em cenários de um bar, avião e cinema. Caracterizados como os profissionais de cada local, eles conversam sobre momentos da carreira do cantor. Os cenários foram inspirados na turnê dele, a Luan City.

O apresentador elogiou o cantor. "Conversar com o Luan é fácil, mas ao mesmo tempo não tão fácil. Fácil porque o Luan é muito profissional, é sério, se prepara para qualquer compromisso. Tem um espírito de fazer as coisas como se fossem uma missão, então ele chegou muito a fim da conversa, como se fosse uma missão mesmo. Mas, por outro lado, tem os segredos que todo ser humano tem, e que não é fácil abordar, nem para mim e nem para ele. Então ele abriu bastante coisa relacionado aos seus sentimentos pessoais e como artista para nós. Foi muito legal", afirmou ele, e completou: "O que me comove na entrevista é essa história de uma pessoa que desde muito jovem, muito criança, já tinha um destino sonhado, que ele leva adiante e cumpre, isso é sempre surpreendente, e indica muita determinação".