Longe de casa, Luciano Camargo mostra marmita feita pela esposa: ''Mal acostumado''

Publicado em 20/08/2022

O cantor Luciano Camargo (49) mostrou mais um momento cheio de amor envolvendo a esposa, Flávia Camargo. Em sua rede social, o sertanejo compartilhou um clique neste sábado, 20, comendo e falou sobre a amada ter feito o prato.

Antes de mais um show, o artista apareceu se alimentando de uma comida bem apetitosa e comentou sobre ela ter sido preparada pela mulher.

"Alô Itabira/MG… Chegamos! E eu já estou me preparando para logo mais a noite… E nada melhor que ter um temperinho de casa com a gente né? Minha amada preparou 2 pratos para mim, um fricassé que comi tudo ontem e hoje essa almôndega de frango acompanhada com esse macarrão delicioso. Meu amor, você está me deixando mal acostumado… @flaviafcamargo", disse ele.

Nos comentários, os internautas se mostraram com água na boca ao verem o prato do famoso. "Salivei daqui", falaram. "Esse casal é lindo", admiraram outros os pombinhos.

Luciano Camargo choca ao mostrar o fogão luxuoso de sua mansão

As refeições feitas pela esposa de Luciano Camargo, Flávia Camargo, com certeza foram feitas no novo fogão do casal. Recentemente, o cantor impressionou ao exibir a esposa ao lado do novo eletrodoméstico de sua cozinha.

Diferente do fogão comum, o da casa do artista sertanejo é um de modelo industrial com seis bocas e bem grande.

"Lugar de mulher é onde ela quise! E a minha ama estar em todos os lugares!!! Meu amor, até que enfim a nossa cozinha nova ficou pronta, né? Tudo bem que cada parte deste fogão limpa diferente, é um tipo de detergente para grade, outro pra chapa e, sem falar que não pode usar o lado verde da bucha… coisa que tive que aprender, né? Vi, como é bom ver a sua felicidade fazendo bolos, doces e salgados pra nossa família! Você tem formas diferentes de ser linda e eu amo cada uma delas… Te amo, minha master chefe….", disse ele.

