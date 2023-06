Laura Pausini se emociona ao receber título do Grammy Latino: "Muito sacrifício"

Em declaração à CARAS, Laura Pausini comemorou título recebido pelo Grammy Latino em momento especial da carreira

A cantora Laura Pausini (49) acaba de receber uma homenagem do Grammy Latino ao ser nomeada como Personalidade do Ano de 2023, por sua trajetória de sucesso dentro e fora dos palcos. Em vídeo enviado exclusivamente à CARAS Brasil, ela se emocionou ao falar sobre o título que recebeu.

Segundo a artista italiana, receber esta homenagem do Grammy Latino no mesmo ano em que celebra 30 anos de carreira, comprova toda a sua dedicação e sacrifício por seu trabalho.

"É algo que me enche de emoção e muito orgulho. Receber isso enquanto completar 30 anos de carreira, adiciona um valor muito grande e significativo na minha vida e na de cada pessoa que me acompanhou durante minha trajetória", declarou.

E completou: " Dizer 30 anos nos palcos é muito fácil, mas todos sabemos que essa indústria é muito bonita, apesar de exigir muita força, sacrifício, amor pelo que faz e coragem para se manter nela ".

Laura ainda agradeceu aos fãs, amigos e familiares que estiveram ao seu lado durante esses anos de carreira. Ela afirmou que eles foram importantes para ela continuar sonhando e seguindo nos palcos.

"Eu tenho muita sorte que minha família nunca largou minha mão e o público me abraçou desde o primeiro minuto. Meus colegas sempre me apoiaram e me trataram com tanto amor e respeito. Agradeço de coração a academia e a todos por me darem essa grande honra. É verdadeiramente uma grande honra", finalizou.

Em comunicado, Manuel Abud, CEO da Academia Latina da Gravação, exaltou o trabalho da italiana, que mesmo após anos segue sendo uma das artistas mais aclamadas do mercado latino.

"Laura Pausini é uma das artistas mais talentosas e queridas de sua geração cujo compromisso com a defesa e a igualdade de direitos é exemplar. Sua voz extraordinária continuamente rompe barreiras entre idiomas e gêneros, criando um vínculo especial com o público em todo o mundo", disse.