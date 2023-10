Lauana Prado comenta relacionamento e parceria profissional com a namorada Veronica: “Grande mágica”

A cantora sertaneja Lauana Prado namora a influenciadora Veronica Schultz e comentou sobre o relacionamento e parceria profissional entre elas

Nesta quarta-feira, 11, Lauana Prado lança seu álbum “Raiz Goiânia”, parte de seu projeto musical em que dá uma nova roupagem à clássicas músicas sertanejas. Em conversa com a CARAS Digital, a cantora sertaneja revelou que sua namorada, Veronica Schultz, participou da construção desse novo lançamento.

“A gente trabalha junto também. Além dela ser minha stylist, ela é super minha parceira, me ajuda em todas as áreas do meu do meu projeto. Ainda mais agora que eu assumi 100% a direção e a gestão da minha carreira, né? Não só da minha, mas eu tenho outros artistas com quem eu trabalho hoje. Então ela acaba me dando muito suporte assim, a gente acaba tendo uma rotina muito frequente de contato”, detalhou a cantora.

A artista ainda revelou o segredo para o namoro que em breve completará quatro anos: “Acho que é a grande mágica é essa, assim a gente conseguir dividir esses momentos pessoais e profissionais e fazer com que seja uma relação saudável”.

Lauana então relembrou de quando conheceu a amada. “A gente se conheceu pela internet, começamos ter uma conversa mais de amizade ali no início, muito da gente querer se conhecer como pessoas mesmo. E isso foi amadurecendo conforme a gente foi criando o contato mais frequente, ela morava na Europa na época em Portugal, aí ela veio para o Brasil. E aí por volta ali de uns oito nove meses, depois que a gente se viu a primeira vez, a gente realmente decidiu começar um namoro, né? E aí a gente está junto há quase quatro anos”, contou.

A cantora indicada ao Grammy Latino ainda deu detalhes da vida profissional da namorada: “Ela está muito focada na área profissional dela também, fazendo muitos cursos, ela hoje viaja muito para Nova York para assistir desfiles de diversas marcas e nossos projetos profissionais acabam sendo a nossa maior prioridade agora”.

Sobre o futuro do casal, Lauana revelou: “Acredito que o nosso futuro breve é voltado muito para as nossas carreiras, realmente se estabilizarem e a gente continuar fazendo planos futuros para nossa vida pessoal, ter filhos”.

Descanso!

Recentemente, Lauana publicou fotos curtindo um dia na piscina ao lado da amada. A cantora e a influenciadora surgiram belíssimas em roupas de banho e posando para as fotos feitas em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

"Dias de descanso para o corpo e para mente, porque nem só de enxadada vive a gata", escreveu a cantora e dona do álbum “Raizes”.