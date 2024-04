L7nnon revela motivo de ter recusado cachê de R$ 15 milhões: 'Fiquei triste'

O que rolou? O cantor L7nnon surpreendeu ao revelar que já recusou cachê milionário de empresa ao ser contratado para publicidade

O cantor L7nnon, dono do hit 'Ai Preto', surpreendeu os internautas ao fazer uma revelação envolvendo sua carreira profissional. Em entrevista ao humorista Diogo Defante, o artista revelou que já recusou um cachê de R$ 15 milhões ao ser convidado para realizar uma publicidade.

De acordo com o rapper, o motivo de não aceitar o convite se deu por não querer atrelar sua imagem à marca que seria divulgada, uma vez que não compactua com a empresa. "Neguei. Fiquei triste também [por ter recusado], mas na minha visão era o melhor a se fazer", contou ele no quadro 'Rango Brabo'.

"Essa foi a [publicidade] mais cara que eu neguei", completou. Em seguida, L7nnon recordou uma outra campanha negada no início de sua carreira para uma marca de acessórios. "Eu cheguei no lugar, eram R$ 18 mil. E fariam muita diferença para mim. Então cheguei aqui [em São Paulo] e eles não tinham me mostrado como era antes", explicou o carioca, se referindo ao produto que iria divulgar.

"Falei: 'Pô, mano, eu nunca usaria isso. Avisa que eu não vou conseguir fazer. Não tem como, eu acho que a publicidade me contrata para eu mostrar meu lifestyle e o produto deles se encaixar no meu dia a dia. Só que eu não achei legal e neguei", contou o artista, revelando que posteriormente foi contratado pela mesma empresa para divulgar um produto com o qual se identificava mais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @l7nnon

Taylor Swift entra para lista de bilionários da Forbes

A cantora Taylor Swift é oficialmente bilionária! Nesta terça-feira, 2, a revista Forbes divulgou a sua lista anual e a artista norte-americana passou a ter seu nome ao lado das pessoas mais ricas do mundo com apenas 34 anos.

Segundo o veículo, a estrela tem patrimônio de US$ 1,1 bilhão, o que é equivalente a aproximadamente R$ 5,5 bilhões na cotação atual. O motivo que teria lhe elevado ao posto de bilionária foi a The Eras Tour, sua turnê mundial que passou pelo Brasil em novembro de 2023.

Assim, Taylor se junta a uma lista seleta de cantores bilionários, ao lado de nomes como Jay-Z, com US$ 2,5 bilhões (cerca de R$ 13 bilhões), e Rihanna, com US$ 1,4 bilhão (cerca de R$ 7 bilhões).

A sua turnê também se tornou uma das mais lucrativas da história, segundo o Guinness Book, em outubro de 2023. A The Eras superou a Farewell Yellow Brick Road, turnê de despedida de Elton John, que arrecadou US$ 939 milhões (aproximadamente R$ 4,56 bilhões), com 328 shows.