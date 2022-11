Kim Kardashian revela aos seguidores quem é sua cantora favorita

A influenciadora Kim Kardashian compartilhou uma foto onde ouvia uma canção em seu carro e revelou quem é sua cantora preferida nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 21h48

Nesta quinta-feira, 10, Kim Kardashian (42) surpreendeu seus fãs ao revelar quem é sua “cantora favorita no mundo inteiro”!

A influenciadora apareceu em seu luxuoso carro ouvindo a música “A New Day Has Come”, da cantora Céline Dion (54).

Na legenda da foto, a modelo escreveu “Minha cantora favorita no mundo inteiro” e ainda marcou a artista.

A estrela do reality-show “The Kardashians” também compartilhou a letra da música que ouvia com seus seguidores no Instagram.

Reprodução: Instagram

Mansão!

Recentemente, a irmã de Kim, Khloé Kardashian (38) mostrou para seus seguidores imagens de sua mansão avaliada em 91 milhões de reais.

A modelo compartilhou com os seguidores um pouco de como ficou sua sala de jantar, enquanto gravava sua filha True brincando com a filha de Rob Kardashian, Dream. Na gravação, um detalhe que chegou a surpreender os fãs foi a gigante mesa que comporta até 16 pessoas.