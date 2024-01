Kevinho retoma carreira após pausa para cuidar da mãe: "Não tinha cabeça pra pensar em show"

Em entrevista à CARAS Brasil, Kevinho falou sobre lançamento da música Tropical e também como lidou com pausa na carreira para se dedicar ao tratamento da mãe

Depois de passar por um período delicado em sua família, o cantor Kevinho está voltando com tudo para a sua carreira musical. No último ano, o artista precisou dar uma pausa nos shows e lançamentos, para se dedicar ao tratamento de câncer de mama de sua mãe. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista abriu o coração e revelou como lidou com a decisão nos bastidores.

"Naquele momento o mais importante era a saúde dela. Os médicos estavam muito otimistas com relação ao tratamento. Eu não tinha cabeça pra pensar em show, em música, em falar com meus fãs, era o momento de dar um tempo. Ela na verdade estava tão focada no tratamento que não comentou nada", conta o funkeiro.

Recluso e mais discreto, o cantor decidiu não fazer muitas postagens quanto ao que estava vivendo. Mas no final de 2023 compartilhou um vídeo emocionante no qual seu pai também raspou a cabeça em demonstração de apoio ao que a esposa estava vivendo.

"Quando você se depara com um problema familiar, como foi o que aconteceu com a minha mãe, você para tudo e começa a repensar em um monte de coisas", disse Kevinho, que lançou uma canção em homenagem à mãe chamada OH Mãe: "Foi mais uma carta aberta de tudo que passamos desde que descobrimos o câncer ".

"Sou muito grato ao funk e a minha música que me deram condições para dar um tratamento bom para minha mãe. Mas parar a carreira foi a melhor decisão que eu poderia tomar, porque ali o momento era olhar só pra minha mãe e estar ao lado dela todos os minutos. Isso a fortaleceu com certeza", completa.

Leia também: Cezar Black avalia BBB 24 e revela torcida por brother: "Leva o nome da Bahia"

Na última quinta-feira, 19, Kevinho voltou em grande estilo para as plataformas digitais. Em parceria com MC Rogerinho, ele lançou a faixa Tropical, a qual ele estava guardando especialmente para o retorno de sua carreira.

Tropical é uma bregadeira eletrônica que teve a produção musical da equipe Hitmaker, que deixou a música com uma pegada alegre que levantará o astral de quem ouvir. "Essa música chegou na hora certa. Ano Novo, música nova e mais uma nova fase do Kevinho", garante.