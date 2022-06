Kevin O Chris se apresentará no Rock In Rio Lisboa: "Uma honra"

O cantor Kevin O Chris se apresentará no Palco Mundo no próximo domingo, dia 19 de junho

Kevin O Chris (24) se apresentará no Rock In Rio Lisboa no próximo domingo, 19.

O cantor subirá ao palco Mundo para cantar o seu novo single em parceria com o português David Carreira, intitulado O Plano.

"É uma honra e satisfação gigante cantar em um dos maiores festivais de música, levando o nosso funk carioca cada vez mais longe. Só tenho gratidão pelo convite do David Carreira e prometo ao público de Portugal um momento de muita energia e curtição", afirmou o artista.

A música "O Plano", de Kevin O Chris com David Carreira, é mais uma colaboração internacional do funkeiro e chega em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira, 17.

"Tô felizão em poder finalmente divulgar esse som com o David Carreira, logo uns dias antes da nossa apresentação juntos. Não vejo a hora de ver 'O Plano' explodindo nas pistas e festas", completou.

Show para 30 mil pessoas

Kevin O Chris (24) realizou mais um show em Portugal, palco do DVD 'Sonho de Garoto', e se apresentou para um público de 30 mil pessoas no festival Queima das Fitas, em Coimbra.

"Energia surreal! Portugal sempre me fortalece demais e dessa vez não foi diferente. Não consigo descrever a emoção que é ver tanta gente curtindo o meu som, curtindo o funk, em outro país", afirmou o artista.