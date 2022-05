Kevin O Chris faz show em Portugal para 30 mil pessoas: "Só gratidão"

O cantor Kevin O Chris voltou a se apresentar em Portugal, palco do DVD 'Sonho de Garoto'

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 15h45

Kevin O Chris (24) realizou mais um show em Portugal, palco do DVD 'Sonho de Garoto', lançado na última sexta-feira, 20.

O cantor, sucesso absoluto no funk, se apresentou para um público de 30 mil pessoas, no festival Queima das Fitas, em Coimbra.

Feliz com o carinho do público, Kevin O Chris falou sobre a apresentação em solo português. "Energia surreal! Portugal sempre me fortalece demais e dessa vez não foi diferente. Não consigo descrever a emoção que é ver tanta gente curtindo o meu som, curtindo o funk, em outro país", afirmou o artista.

O cantor também falou sobre o sucesso dos seus hits fora do Brasil. "O garoto de Caxias que sonhava em levar a sua música pro mundo, está realizado, felizão e só gratidão. Esquece, é o funk no topo!", completou ele.

Foto: Divulgação

