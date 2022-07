Kevin O Chris lança seu mais novo hit, Saída 7: ''Cheio de significado pra galera que faz show''

Kevin O Chris lança Saída 7, canção que faz referência ao ponto de encontro das vans de show no Rio de Janeiro

Na última sexta-feira, 1, Kevin O Chris (24) lançou em todas as plataformas digitais o seu mais novo hit, Saída 7.

A canção faz referência ao ponto de encontro das vans de shows na Linha Amarela, no Rio de Janeiro, local já conhecido entre os artistas como saída 7, que é estratégico para diferentes rotas, se tornando uma referência das equipes de música.

"Esse som fala de um lugar cheio de significado pra galera que faz show aqui no Rio de Janeiro. A Saída 7, que fica na Linha Amarela, é nosso ponto de encontro com as equipes, onde tudo começa a acontecer! Também quis mostrar no clipe o nosso trampo, os bastidores dos shows, das estradas e a relação com a minha equipe que é braba demais e já virou família!", conta o funkeiro com exclusividade.

A música também ganhou um clipe, onde o artista mostrou uma experiência imersiva de tudo que acontece atrás dos palcos, exibindo os backstages em meio a correria das atividades e planejamentos dos shows.

Além de lançar um novo single, Kevin O Chris está divulgando o DVD Sonho de Garoto, gravado em Portugal.

