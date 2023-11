Kevin o Chris exalta funk após conquistar estúdio próprio: "Sempre sonhei"

O cantor Kevin produziu o novo single 'Outro Planeta', segunda faixa do álbum 'Tamborzão Raiz', em seu próprio estúdio

Kevin o Chris vive um momento de grande destaque e conquistas, e buscando inovar cada vez mais o seu trabalho, o artista construiu um estúdio em sua casa e agora é responsável por realizar toda a produção de seus singles, além da composição e interpretação das faixas.

"Sem dúvida meu lugar preferido pra compor é no estúdio que fiz na minha própria casa. Tive a possibilidade de fazer do jeito que eu sempre sonhei, graças ao meu sucesso no Funk", afirmou ele. que lança nesta sexta-feira, 17, seu novo single 'Outro Planeta', segunda faixa do terceiro volume de seu novo álbum 'Tamborzão Raiz'.

Além do novo hit, o cantor também celebrou o momento importante que está vivendo em sua trajetória artística. "Acabei de ganhar o Prêmio Multishow com o funk do ano, de voltar de uma turnê nos Estados Unidos, fui pra Europa cantar, fui anunciado no line LollaPalooza, o projeto que eu criei resgatando o tamborzão relíquia emplacou 4 hits esse ano, fui número 1 nas plataformas de música por várias semanas e com mais de um single, tô vivendo um momento brabo demais na minha carreira", comemorou.

Com todo esse sucesso que conquistou, o cantor mantém seu compromisso de ajudar e apoiar os artistas que estão começando na música. "Nunca vou deixar de ajudar os meus, de apoiar os MCs que estão começando. Meu propósito é com o funk e com as minhas origens. O resto é muita gratidão a Deus e a galera que abraça meu trabalho", completou.

Kevin o Chris confessa que enfrentou barreira antes de estourar na música

Kevin o Chris conquistou o seu espaço no meio musical e se tornou um fenômeno no funk carioca. Sua paixão pelo gênero surgiu durante a adolescência, graças a um amigo que lhe apresentou alguns singles. Para a CARAS, o artista falou sobre as barreiras que enfrentou até alcançar o sucesso.

"Eu tocava bateria na igreja e fiquei meio que aceso com essa parada do funk. Só que minha mãe era muito restrita, ela não deixava eu sair. Mas um dia meu irmão conversou com ela, disse que era isso que eu queria fazer e minha mãe acabou deixando. Então eu fui em uma disputa de som perto de casa e foi quando eu me encantei pelo funk", revelou. Saiba mais!