Kelly Key gera onda de nostalgia ao recriar cena de Barbie: ‘Marcou gerações’

Mudou muito? Kelly Key reproduz cena para celebrar sucesso do hit ‘Sou a Barbie Girl’ 18 anos após lançamento

O universo cor-de-rosa está cada vez mais em alta com o lançamento do live action de Barbie, dirigido por Greta Gerwig e estrelado por Margot Robbie. Mas nesta quarta-feira, 19, foi a vez da nossa Barbie brasileira brilhar! A cantora Kelly Key gerou uma onda de nostalgia nas redes sociais ao celebrar o sucesso do hit dos anos 2000, ‘Sou a Barbie Girl’ .

Mesmo estando fora da trilha sonora oficial do filme, a música foi parar na lista de mais ouvidas do Brasil, 18 anos após seu lançamento. Super contente, a loira decidiu recriar uma cena do live action e encarnar a própria Barbie para agradecer o sucesso com um vídeo publicado em seu perfil oficial do Instagram.

No registro, Kelly aparece vestida de rosa imitando a cena em que Margot tira os sapatos de salto alto e se mantém plena na ponta dos pés, assim como a boneca: “Eu tenho certeza que você lembrou de mim! Vamos combinar que de Barbie eu entendo!”, a cantora comentou sobre o lançamento do filme ao som da canção de sucesso.

“É fascinante como uma música pode transcender gerações e ainda inspirar tantas pessoas. Só posso me sentir grata por todo carinho sempre, estou de olho em todos os reels que vocês estão criando”, Kelly também fez questão de agradecer o apoio dos fãs na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores vibraram com a nostalgia do hit: “Clube das quarentonas esperando um novo clipe”, pediu uma fã. “A verdadeira Barbie é brasileira”, disse outra admiradora. “Minha infância todinha”, escreveu uma terceira. “Marcou gerações”, declarou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kelly Key (@oficialkellykey)

Além do sucesso com ‘Sou a Barbie Girl’, Kelly Key foi a verdadeira it girl dos anos 2000 e brilhou no pop nacional com canções como “Baba”, “Cachorrinho” e “Adoleta”. Atualmente, a loira atua como apresentadora e influenciadora de beleza.

Confira outras famosas que também aderiram à moda rosa:

Com o lançamento do novo filme da Barbie, diversas celebridades se jogaram na tendência e passaram a apostar em roupas cor de rosa para os seus looks, assim como Kelly Key. Nomes como Camila Queiroz, Jade Picon, Marina Ruy Barbosa e até mesmo Ana Hickmann ousaram na cor marcante da boneca. Confira aqui!