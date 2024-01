Karol Conká está trabalhando em novo projeto, diz equipe

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Karol Conká afirmou que a rapper está em estúdio trabalhando em um novo projeto

Karol Conká (38) tem se tornado assunto nas últimas semanas ao ter atitudes comparadas com as do cantor Rodriguinho (45) durante o BBB 24. Ex-participante do BBB 21, a artista está trabalhando em um novo projeto.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Karol Conká afirmou que a cantora está atarefada no momento . Ela está em estúdio, trabalhando na gravação de seu novo álbum. Sem mais detalhes, a assessoria não comentou sobre as comparações entre a rapper e os confinados do BBB 24.

A rapper participou da 21ª edição do BBB e deixou a casa com 99,17% dos votos do público. Na época, ela enfrentou uma onda de ataques nas redes sociais, devido às suas atitudes no reality global. Apesar das críticas, muitos fãs do reality consideram a artista como uma grande competidora.

Já na 24ª edição do programa, internautas e os confinados já compararam algumas atitudes dos dois. Na madrugada do último sábado, 20, Rodriguinho comentou sobre a trajetória de Karol Conká em uma conversa com Wanessa (41).

"Se a gente fizer aquilo ali [que a Karol Conká fez], o pessoal vai odiar. Mas quem gosta da gente vai continuar gostando. Se eu tivesse medo de xingamento acabar com a minha carreira, eu não viria para o BBB", começou o cantor.

"A pessoa que gosta de mim e de você não está vendo tudo o que acontece. Me perguntaram: ‘Você não tem medo de ser cancelado?’. Não! Não tenho medo de ser cancelado, sabe por quê? Eu não fiquei 35 anos na minha carreira para chegar num bagulho e um mês acabar tudo isso, não existe."

CONFIRA A PUBLICAÇÃO MAIS RECENTE DE KAROL CONKÁ: