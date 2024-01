BBB 24: Cancelado? Rodriguinho se compara com Karol Conká

Rodriguinho abre o jogo sobre possível comparação dele com Karol Conká ao participar do BBB 24 e rebate suposto cancelamento

O cantor Rodriguinho teve uma conversa com Wanessa Camargo na madrugada deste sábado, 19, sobre cancelamento. Inclusive, ele comparou o seu caso com o de Karol Conká, que participou do Big Brother e saiu cancelada por causa de sua postura no jogo. Porém, ele disse que isso não deve acontecer com ele.

“Se a gente fizer aquilo ali [que a Karol fez], o pessoal vai odiar. Mas quem gosta da gente vai continuar gostando. Se eu tivesse medo de xingamento acabar com a minha carreira, eu não viria para o BBB”, disse ele.

E ele completou: “A pessoa que gosta de mim e de você não está vendo tudo o que acontece. Me perguntaram: ‘Você não tem medo de ser cancelado?’. Não! Não tenho medo de ser cancelado, sabe por quê? Eu não fiquei 35 anos na minha carreira para chegar num bagulho e um mês acabar tudo isso, não existe”.

Mais cedo, Wanessa Camargo contou, em outra conversa com Marcus Vinicius, que tem medo da rejeição. "Eu tenho medo de entrar em enfrentamento, entrar em confronto, como eu fiz com o Bin [Laden]. Nunca gostei disso", disse ela. Então, ele contou que também se sente assim. "Eu também, isso me dá vários gatilhos de rejeição", afirmou.

Com isso, Wanessa respondeu: "Para mim também. Eu sempre tive medo de rejeição, de ser rejeitada. Desde pequena é um gatilho para mim".

Esposa de Rodriguinho expõe ameaça contra o marido

Esposa do cantor Rodriguinho, a modelo e fotógrafa Bruna Amaral revelou que o artista foi alvo de ameaças por causa de sua participação no BBB 24, da Globo. Ela contou que recebeu mensagem no celular de uma pessoa fingindo que iria contratar um show do artista, mas que se tornou uma ameaça contra ele.

Em um trecho da troca de mensagem, a pessoa disse: "Vamos receber ele no aeroporto com arco e flecha, esse velho surubim malhado por falar mal da nossa gente". Com isso, Bruna decidiu expor na web para se defender.

"Agora vou começar a expor esse tipo de palhaçada que está acontecendo, e muito por aqui! É melhor vocês pararem ou vai ser pior. Falta de aviso não foi", disse ela no post. Algumas horas depois, a equipe de Rodriguinho divulgou uma nota de repúdio sobre as ameaças. Leia na íntegra!