Justin Timberlake teve comeback arruinado por livro de Britney Spears

Justin Timberlake estaria bastante preocupado com a repercussão negativa das revelações feitas por Britney Spears em seu livro de memórias

O cantor Justin Timberlakeestaria bastante preocupado com a repercussão negativa das revelações feitas por Britney Spears em seu livro de memórias, The Woman In Me, lançado nesta terça-feira, 24. Uma fonte próxima afirmou ao tabloide The Sun que desde o início do mês o artista está “à beira do precipício” após a publicação feita por sua ex ter vindo à tona.

Além de revelar que fez um aborto a pedido seu durante o período em que namoravam, entre 1999 e 2002, Britney também contou ter sido traída diversas vezes no período em que moraram juntos – uma versão que contradiz o discurso adotado pelo astro durante décadas.

A artista também conta os bastidores da perseguição que sofreu quando Timberlake lançou seu primeiro disco de estúdio, que trazia uma narrativa que o colocava como “o garoto de ouro da América que teve seu coração partido”.

Os representantes de Timberlake estariam trabalhando incessantemente para mantê-lo afastado dos holofotes, ainda que “nos bastidores haja grande preocupação”. Isto porque ele planejava para os próximos meses seu comeback com o lançamento de um disco e uma turnê, prevista para 2024. “Durante um bom tempo, tudo estava baseado em um plano good vibes, construído em torno de novas músicas de hip hop. Mas, agora, a pergunta é o que ele dirá sobre Britney e como lidará com isso nas agendas e diante dos fãs”.

A pessoa ouvida também afirmou que “não importa o que as pessoas digam publicamente, a maior preocupação é se o assunto todo vai afetar as vendas”.

“Ninguém tem certeza sobre como ele vai sair dessa. A poeira precisa abaixar nas manchetes em relação às palavras chocantes de Britney”, prosseguiu. “Justin estava realmente focado neste retorno à música com o desejo de mostrar o quão talentoso ele é no palco ao vivo. Ele tem uma coleção estelar de sucessos e sua mentalidade era a de que se estabeleceria novamente como um dos maiores artistas masculinos do pop moderno”.

Por enquanto, o cantor não se pronunciou em relação às falas de Spears, porém o cantor desativou os comentários de seu perfil no Instagram após a enxurrada de críticas por seu comportamento.