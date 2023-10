Abriu o jogo! Britney Spears afirma que Justin Timberlake a traiu com outra celebridade

Em seu livro de memórias, Britney Spears choca ao revelar detalhes de seu relacionamento Justin Timberlake

Com o lançamento da biografia de Britney Spears,‘The Woman in Me’, ainda mais detalhes da relação da cantora com Justin Timberlake vieram à tona, entre uma das revelações, que Timberlake a traiu com outra celebridade durante seu relacionamento de três anos.

O motivo da separação do casal queridinho dos anos 2000 sempre foi algo que gerou muitos burburinhos entre os fãs do ex-casal, que se separou no final de 2002. No entanto, após o lançamento do hit solo de Timberlake, 'Cry Me a River', muitos especularam que a cantora era a traidora no relacionamento.

Na época, ela comentou que os dois se separaram porque tinham planos diferentes para suas vidas. A cantora disse para ele que queria se casar, mas ele não estava pronto para seguir esse caminho. “É uma sensação estranha se acostumar a ficar solteira de novo, mas acho que terei que lidar com isso”, disse ela naquela época.

Spears não revela a identidade da suposta outra mulher em seu livro, escrevendo que a mulher em questão agora está casada e tem filhos e Spears não quer envergonhá-la. A última alegação de Spears vem logo após outra afirmação bombástica sobre seu relacionamento. De acordo com trecho compartilhado pela People na terça-feira, 17, ela fez um aborto após engravidar de Timberlake, alegando que ele não queria ser pai.

"Foi uma surpresa, mas para mim não foi uma tragédia. Eu amei muito Justin. Sempre esperei que um dia teríamos uma família junta. Isso seria muito mais cedo do que eu esperava", teria dito Spears. escreveu. “Mas Justin definitivamente não estava feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens”.

Timberlake se casou com Jessica Biel em 2012. Juntos, eles compartilham os filhos Silas, 8, e Phineas, 3. Quanto à reação do cantor *NSYNC às afirmações de Spears, uma fonte disse que Timberlake “tem se concentrado em seu própria família e tentando não se preocupar com as memórias de Britney."

“Nos últimos anos, Justin tem tentado apoiar Britney à distância. Eles namoraram há muito tempo, mas ele ainda tem respeito por ela. Justin e Jessica só querem que todos cresçam e evoluam, em vez de continuarem a trazer o passado à tona”, finalizou a fonte.