Justin Timberlake tem enfrentando caos na família após revelações de Britney Spears

Spears revela em seu próximo livro 'The Woman in Me' que ela engravidou do bebê de Timberlake durante o relacionamento deles, mas fez um aborto

As fortes revelações de Britney Spears na sua autobiografia, "A Mulher em Mim", teriam afetado não só Justin Timberlake como a família dele. Uma fonte contou ao The U,S. Sun disse nesta quarta-feira, 18, que as declarações da cantora não poderiam ter vindo em uma "hora pior" para o astro, que está se preparando para o seu retorno ao mundo da música.

Além disso, o relacionamento do artista com seus familiares seria "um caos" depois das revelações feitas pela loira sobre quando eles estavam juntos. Segundo a publicação, Britney engravidou de um filho de Justin quando eles namoraram há cerca de 20 anos. Na época, eles não estavam prontos para se tornarem pais e optaram pelo aborto.

De acordo com um insider, Justin tem noção de todas as atitudes que tomou quando estava junto da princesa do pop. "Justin se responsabiliza pela pessoa que ele era quando ele e Britney estavam juntos, mesmo que a personalidade, carreira, estilo de vida e prioridades pessoais dele sejam radicalmente diferentes agora, 20 anos depois", afirmou.

"Este livro é um pesadelo para ele porque joga toda a família no caos. A picada no momento dói tanto quanto a própria revelação", declarou. "Justin tinha um grande retorno planejado com novas músicas, mais trabalho com seus velhos amigos no 'NSYNC e, claro, o próximo capítulo da franquia Trolls, que tem sido uma grande fonte de renda para Justin nos últimos anos", revelou a fonte.

Já outra fonte revelou à revista PEOPLE, revelou que o cantor está acompanhando o atual ciclo de notícias com calma e focado em sua família: “Ele está feliz em casa com Jess e seus filhos e está se concentrando em novas músicas. Ele está em uma ótima situação”, disse a fonte.

O insider ainda revelou que é incerto se Jessica Biel sabia sobre o aborto de Britney antes de iniciar o seu relacionamento com Justin. "Não tenho ideia se o aborto foi algo que ele contou a Jessica porque o relacionamento de Justin com Britney não é algo que ele discuta com seus amigos. Ele não nega, mas para ele, isso foi há um milhão de anos" finalizou.

Timberlake se casou com Jessica Biel em 2012. Juntos, eles têm dois filhos, Silas, 8, e Phineas, 3.

Por que Britney Spears e Justin Timberlake se separaram? Relembre

Britney Spears namorou com Justin Timberlake entre os anos de 1999 e 2002. Quando eles anunciaram a separação, a imprensa internacional levantou rumores de uma traição por parte da cantora.

Na época, o site The Sun informou que Britney teria se aproximado de um coreógrafo e Justin teria encontrado um bilhete dela para ele. Inclusive, os boatos surgiram na época em que ele lançou a música Cry Me A River, do álbum Justified, que falava sobre uma separação por causa de uma traição.

Porém, Britney deu outra versão para o motivo do término. Na época, ela comentou que os dois se separaram porque tinham planos diferentes para suas vidas. A cantora disse para ele que queria se casar, mas ele não estava pronto para seguir esse caminho. “É uma sensação estranha se acostumar a ficar solteira de novo, mas acho que terei que lidar com isso”, disse ela naquela época.