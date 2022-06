Justin Bieber fala de fé e atualiza fãs sobre situação após paralisia facial: "Jesus está comigo"

Cantor Justin Bieber usou as redes sociais para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde após paralisia facial

Na última segunda-feira, 13, o cantor Justin Bieber (28) usou as redes sociais para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde.

Através de uma postagem via Instagram Stories, o cantor que está com paralisia facial, falou que todos os dias tem uma melhora significativa na saúde.

No post, Justin Bieber aproveitou para mostrar sua fé em Deus: "Queria compartilhar um pouco mais de como estou me sentindo. Todos os dias [tem uma] melhora e no meio de tudo, encontrei conforto naquele que me fez e me conhece. Me lembro que ele me conhece por completo", começou.

"Ele conhece as partes mais escuras de mim que não quero que ninguém saiba e ele constantemente me recebe em seus braços amorosos. Essa perspectiva me trouxe paz durante essa tempestade horrível que estou enfrentando. Eu sei que essa tempestade vai passar, mas enquanto isso JESUS ESTÁ COMIGO", escreveu Justin.

Na última semana, dia 10, o cantor Justin Bieber usou seu perfil no Instagram para revelar que está com uma síndrome chamada Ramsay Hunt, infecção do nervo facial e auditivo que provoca paralisia facial.

Foto: Reprodução / Instagram