Justin Bieber revela que está com paralisia facial e pede oração dos fãs

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 17h00

Justin Bieber (28) preocupou ainda mais os seus fãs nesta sexta-feira, 10, ao revelar que está com paralisia facial.

O cantor compartilhou um vídeo mostrando a seriedade e contou que está com uma síndrome chamada Ramsay Hunt, infecção do nervo facial e auditivio que provoca paralisia facial.

"Oi, gente. Justin aqui. Eu só queria atualizar vocês sobre o que está rolando [comigo]. Obviamente, como vocês conseguem ver no meu rosto, eu tenho essa síndrome chamada Ramsay Hunt. É esse vírus que ataca os nervos das minhas orelhas e rosto. Isso causou uma paralisia em minha face. Como podem ver, esse meu olho não está piscando, eu não consigo sorrir desse lado do meu rosto, essa narina não mexe… então esse lado todo do meu rosto está paralisado", disse ele.

O artista ainda falou sobre o cancelamento de alguns shows da turnê Justice World Tour. "Então, para aqueles que estão frustrados pelos cancelamentos dos próximos shows, eu só estou fisicamente, obviamente, não capaz de realizá-los. Isso é bem sério, como vocês podem ver. Eu gostaria que esse não fosse o caso, mas claramente meu corpo está dizendo que eu preciso ir mais devagar e eu espero que vocês entendam. Irei usar esse tempo apenas para descansar e relaxar, para voltar a ficar 100% e então poder fazer o que nasci para fazer, mas por enquanto, não dá", completou.

Justin seguiu o vídeo dizendo que vai continuar de repouso para conseguir melhorar o mais rápido possível. "Vou descansar para que consiga recuperar meu rosto e voltar a ser como deveria. Eu amo vocês, obrigado por serem pacientes comigo, vou melhorar e estou fazendo todos os exercícios especiais para que meu rosto volte ao normal… vai voltar, só leva um tempo e não sabemos quanto será, mas ficará tudo bem".

Por fim, Justin declarou: "Eu tenho esperança, confio em Deus e que tudo isso é por um motivo. Não tenho certeza de qual é, no momento, mas enquanto isso descansarei. E eu amo vocês. Paz", concluiu.

VEJA O VÍDEO DE JUSTIN BIEBER