Junior esbanja simpatia ao encontrar fãs no aeroporto

Em carreira solo, Junior desembarca no Rio de Janeiro para compromissos profissionais e distribui autógrafos para os fãs no aeroporto

O cantor e músico Junior esbanjou simpatia ao atender seus fãs em um aeroporto no Rio de Janeiro. Ele desembarcou na cidade na manhã desta quinta-feira, 7, e se deparou com admiradores que o esperavam no local.

Enquanto caminhava, o artista distribuiu autógrafos e tirou fotos com os fãs que o reconheceram no local. Em carreira solo, Junior está com uma agenda agitada de compromissos, que incluem gravações em programas de TV.

Vale lembrar que ele lançou o seu primeiro álbum, chamado Solo Vol. 1, em novembro deste ano e já prepara o segundo volume para o primeiro semestre de 2024. Em entrevista para a CARAS Digital, Junior contou sobre como surgiu o desejo de seguir a carreira solo. Ele disse que tudo começou lá em 2019, quando se dedicou à Turnê Nossa História, que foi a celebração pelos 30 anos da dupla Sandy e Junior. "Veio muito na turnê em 2019 com a minha irmã, acho que foi muito revelador para mim. Sinto que a turnê fez ficar muito claro para mim o quanto estava fazendo falta algumas coisas que eu vivi ali, que eu tinha deixado de viver nos meus outros projetos, de me ver nesse ambiente, no palco, com banda, com meus instrumentos, com amplificador, me ver com o microfone ali na frente, dançando. Inclusive, o lance da dança eu senti um prazer que eu não imaginava que ia sentir ali sabe. Me veio um sentimento de: ‘eu sou isso, na verdade’", afirmou ele.

Fotos: Victor Chapetta/AgNews

Junior fala sobre preservar a imagem dos filhos

No podcast Quem Pode, Pod, Junior contou sobre a decisão de preservar a imagem dos filhos e não mostrar os rostos deles nas fotos. Ele contou que não gosta de mostrar os rostos dos herdeiros para que eles possam ter uma vida mais normal que for possível. Porém, ele garantiu que os herdeiros sabem que nasceram em uma família famosa.

"Como a gente teve essa coisa de sensação de invasão [de ser exposto] desde muito cedo na vida, gerou na gente um reflexo do que a gente [nele e na irmã, Sandy] viveu junto mesmo. Eu sinto que, poxa, não precisa. Eu já tenho o meu trabalho e ele não tem nada a ver com isso. Deixa o moleque. Se ele puder ter a sensação de normalidade o máximo possível, eu acho mais legal se eu puder proporcionar isso para eles. Já não é uma vida normal, né? O pai é famoso, mamãe também é famosa, Dinda, Dindo, os avós…”, contou ele.

Inclusive, ele contou que os filhos têm a musicalidade dentro deles, mas que não pressiona as crianças para seguirem o caminho da música. "Otto é musical, mas ele deu uma desencanada. Ele era viciado em bateria, guitarrinha, hoje em dia ele canta, ele fica cantarolando, mas deu uma largada. E eu não fico botando pilha. A música é muito presente na casa. A Lara fica o tempo todo dançando. Eu sento no piano e ela quer tocar. Não tenho nenhuma expectativa com isso”, contou.