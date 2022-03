Jungkook, do BTS, testa positivo para Covid-19 e deixa apresentação no Grammy incerta

Jungkook, do BTS, testa positivo para Covid-19 ao desembarcar nos Estados Unidos e sua participação no Grammy e nos shows está incerta

Redação Publicado em 29/03/2022, às 12h05

O cantor Jungkook (24), do BTS, testou positivo para Covid-19 após chegar aos Estados Unidos, onde o grupo fará quatro shows, nos dias 8, 9, 15 e 16 de abril no estádio Allegiant, em Las Vegas.

O comunicado, divulgado pelo site Soompi, diz que Jungkook testou negativo para Covid-19 no dia 27 de março, antes de sua viagem para os Estados Unidos. Ao chegar no país, com desconforto na garganta, refez os testes, dessa vez com resultado positivo.

O artista está em isolamento social, e ainda não se sabe se participará da performance do BTS no Grammy Awards no próximo domingo, 3.

"Ele não está apresentando nenhum sintoma além de uma leve dor de garganta, e monitoraremos atentamente sua saúde durante a quarentena", informou a agência Big Hit Music num comunicado publicado no aplicativo Weverse, plataforma de interação entre fãs e artistas.

“Nós gostaríamos de estender nossas sinceras desculpas para nossos fãs por causar preocupação apesar de nosso esforço em tomar todas as medidas necessárias para priorizar a saúde de nossos artistas durante toda a agenda nos Estados Unidos”, concluiu o comunicado.