Juliette anuncia shows de sua primeira turnê: "Caminho"

A turnê 'Caminho', que marca a estreia de Juliette nos palcos vai passar por cinco cidades brasileiras

CARAS Digital Publicado em 04/03/2022, às 08h50

A turnê tá pronta! Na noite desta quinta-feira, 03, a cantora Juliette (32) anunciou as datas de seus primeiros shows ao vivo.

Juliette escolheu o Rio de Janeiro como palco de seu primeiro show da turnê 'Caminho', e recentemente ela falou sobre seu amor pela cidade e revelou uma conexão com o Rio.

Após sua estreia no Rio de Janeiro, Juliette vai passar por João Pessoa em abril, seguindo por Vitória, São Paulo e Recife.

Em suas redes sociais, Juliette falou sobre o projeto e abriu o coração: "Meu caminho é marcado pelo improvável e enriquecido por cada encontro. A música me salva, me transporta, me liberta e agora vai ganhar mais um significado: o de celebração desse nosso elo", escreveu.

Em seguida, Juliette reforçou o convite para a turnê: "Nada pode traduzir a ansiedade por esse momento. Vocês estiveram aqui a cada passo. Venham conhecer esse caminho comigo!", terminou.

Juliette se lançou como cantora com o EP autointitulado 'Juliette', com 6 músicas. Após isso, a paraibana colaborou com a dupla Israel & Rodolffo e recentemente lançou o single Un Ratito, ao lado de Alok, Luís Fonsi e mais.

Juliette anuncia shows de sua primeira turnê: