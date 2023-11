Jorge Aragão exalta representação negra na música: 'Arte como luta'

Em entrevista à CARAS Brasil, Jorge Aragão revelou detalhes por trás do EP Projeto Identidade, que conta com participação do rapper Djonga

Em meio a confirmação da remissão completa do câncer que enfrentava, Jorge Aragão (74) tem motivos de sobra para celebrar sua nova fase. Se preparando para o lançamento de mais um projeto musical, ele acaba de divulgar uma faixa com o cantor Djonga (29). Em entrevista à CARAS Brasil, o artista abriu o coração sobre a parceria e o sentimento de experimentar a mistura do samba com o rap.

Intitulada Respeita, a canção é uma regravação da música Moleque Atrevido, lançada originalmente nos anos 90. Agora com uma sonoridade mais moderna, ela passou a se chamar Respeita e conta com versos escritos exclusivamente por Djonga.

Segundo o artista, o flerte com a musicalidade do rap surgiu pouco depois de uma parceria com Xamã na música Sempre Eu e Você, regravação de um dos grandes sucessos de sua carreira. "Eu comecei a entender melhor [sobre o rap], e até achar muitas semelhanças com o samba", disse.

"Então começamos a fazer esse projeto, com toda essa temática das pessoas negras, faveladas, de subúrbio. E agora eu conheci os meninos e comecei a me identificar com o Matuê, o Marcelo D2 que eu já até conheci, o Xamã, o Djonga e todos outros", completou.

Sabendo da importância que Djonga tem para as novas gerações e o respeito que ele tem conquistado dentro da indústria, Jorge disse que se sente feliz em trabalhar com um artista tão querido quanto o mineiro. "De cara, quando você olha para ele, já percebe que é um menino do bem, uma pessoa em que você se sente à vontade de estar do lado", conta.

"Fiquei muito contente de poder tê-lo comigo cantando, principalmente dividindo uma faixa que faz parte importante da minha trajetória musical. E agora somos autores parceiros, ainda bem", disse ele sobre os versos cantados pelo rapper.

As parcerias com Djonga e Xamã fazem parte do Projeto Identidade, EP que Aragão também cantará com outras estrelas da nova música brasileira como BK, Emicida, Lennon, Rappin Hood, Liniker e Negra Li. Além do sambista Xande de Pilares.

Jorge explica que a escolha de trabalhar com nomes do rap nacional foi uma escolha baseada em muita pesquisa. Segundo ele, aos poucos ele foi percebendo que os gêneros são muito parecidos quanto a seu discurso de valorização da cultura negra e as vivências de seus cantores.

"Buscando entender essa musicalidade deles, comecei a ver que tinha uma coisa de periferia, comunidade, uma maneira de falar, de se expressar, que não tinha percebido ainda e isso se parece muito com o ser sambista", diz o artista. Ele conta que mergulhar no universo dos rappers fez ele relembrar composições antigas como Dobradinha Litgh, a qual ele afirmar ser uma de suas preferidas: "É a música que mais me define".

Preparando um álbu cheio de representatividade, o cantor aproveitou para celebrar a conquista de outros artistas negros como ele, que cada vez mais estão conquistando espaços e se tornando gigantes dentro do mercado.

"É como costumo dizer: Prestigiados são aqueles que usam a arte como luta. E eu fico feliz em saber o que fiz pela música. Temos a cor da noite, somos filhos de todo açoite, mas podemos construir diariamente novos caminhos. Seguimos unidos, mais fortes e mais lindos", finaliza.

