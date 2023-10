Jorge Aragão revela que está em remissão completa de linfoma

Após lutar contra o câncer, Jorge Aragão anuncia que está livre do linfoma não Hodgkin e anuncia música com Xamã

O cantor Jorge Aragão deu um novo passo em sua luta contra o câncer. Ele foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin há alguns meses e iniciou o tratamento em julho deste ano. Agora, ele anunciou que está em remissão completa, o que significa que não existem mais sinais da doença em seu corpo.

A novidade foi confirmada pela assessoria de imprensa dele e pela médica hematologista Caroline Rebello. “O paciente Jorge Aragão apresenta remissão completa no último Perscan realizado e só está faltando o último cacicai, previsto para ser realizando no dia 1 de novembro, para terminar o tratamento”, afirmou ela.

Com isso, Jorge Aragão aproveita para divulgar o seu novo projeto musical, que é o lançamento da música Sempre Eu e Você, que é uma parceria com o rapper Xamã, que interpreta alguns trechos, e também com participação de Dalto Max. A canção é uma nova versão de Eu e Você Sempre, que foi sucesso nos anos 2000.

"Essa será, na verdade, uma faixa bônus, que narra um novo ponto de vista da obra já consagrada ‘Eu e Você Sempre’. E tem como objetivo, dar ao público uma pequena e deliciosa amostra sobre o formato do que será o ‘Projeto Identidade’, em que eu me junto a diferentes artistas do Rap e do Trap, levando para a nova geração um pouco sobre a arte do vovô aqui. Este é um projeto muito importante e cheio de significado para mim, porque carrega o dia a dia das nossas raízes. Falando do cotidiano, da beleza, da cultura, da força, do talento, da resiliência e tantas outras formas de arte do nosso universo cultural", disse ele.

O novo EP de Jorge Aragão deve ser lançado em novembro e terá participação de outros artistas, como Emicida, Marcelo D2, L7nnon, BK e Djonga e outros, que criaram trechos inéditos para sucessos do cantor.

Jorge Aragão e Xamã

Jorge Aragão falou sobre o câncer no Fantástico

O cantor Jorge Aragão falou pela primeira vez sobre a sua luta contra o câncer em uma entrevista no Fantástico, da Globo. Após duas sessões do tratamento, ele perdeu o cabelo e está perdendo a sua barba, que é a sua marca registrada.

Durante a entrevista, ele tirou o boné para mostrar a sua cabeça careca e chorou. “Esse choro faz bem, esse sou eu. É um renascimento”, disse ele entre lágrimas. No início da conversa, ele falou sobre como foi voltar aos palcos após o início do tratamento. “A gritaria que eu ouvia, aquela energia, o pessoal ficou muto tempo gritando. Numa cama de orações e energias boas para mim, muito forte para mim e me fez caminhar até a frente do palco. Ali eu não aguentei... [chorei]”, disse ele.

Então, o artista contou como foi o diagnóstico. “Senti um choque nas costas e dor na perna. Na sexta, eu tinha que cantar e, no sábado de manhã, eu estava internado e com o diagnóstico”, relembrou, e falou sobre o tratamento. “Já fiz a segunda quimoterapia. Toda mudança física que eu estou tentando e vou ter, o cabelo caindo, a barba já está caindo. Eu devo perder. Eu não sei quem é o Jorge sem barba”, afirmou.

Durante todo o tratamento, ele tem o apoio das filhas e da esposa, que ficaram com ele em todas as noites no hospital. “Todas elas perceberam que eu tinha que olhar para o lado e ter alguém”, afirmou ele, e completou: “A gente está comemorando hoje o dia dos pais de uma forma diferente, mas muito mais agradecido e amanhã imensamente mais fortalecido porque eu vou continuar batalhando para viver e compor”.