Joelma desabafa sobre sequela da Covid-19 durante show

Joelma se pronuncia sobre inchaço no rosto após o assunto viralizar na internet: 'Toda vez que eu pego, voltam as sequelas todas de novo'

CARAS Digital Publicado em 04/06/2022, às 09h59

A cantora Joelma (47) fez um desabafo sobre as sequelas da Covid-19 em seu corpo. Durante um show no Rio de Janeiro na madrugada deste sábado, 4, a estrela fez uma pausa na apresentação e comentou sobre o inchaço no seu rosto.

Os fãs ficaram impressionados com a mudança na fisionomia dela nos últimos dias e a artista explicou que o inchaço aconteceu por causa do coronavírus. Ela já foi diagnosticada com a doença em quatro ocasiões e sempre sofre com o inchaço.

"Com sequela ou sem sequela, eu vim aqui fazer essa turnê. Obrigado pelas orações de todos os meus fã-clubes. Obrigado, meus amores. É galera é a quarta vez que pego Covid. E toda vez que eu pego, voltam as sequelas todas de novo. E a principal é o inchaço. Não sei quem está passando por isso, mas tem muita gente passando. Não é só eu. Tem muita gente que perdeu seus entes queridos, mas está de pé e é isso que importa", disse ela.

“com sequela ou sem sequela, eu vou fazer essa turnê”



minha guerreira, te amo @Joelma ♥️ pic.twitter.com/s4l6xbFRS2 — luara (@jxxlmx) June 4, 2022

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joelma (@joelmaareal)

Joelma já tinha contado sobre as sequelas da Covid-19

Em 2020, Joelma contou sobre a luta contra as sequelas da Covid-19. Na época, em entrevista ao Fantástico, ela disse que chegou a ficar 60 dias de cama.

"Estou cuidando até agora. Depois de cinco meses, estou tratando das sequelas. Fico naquele efeito incha, desincha. Tem hora que estou inchada, tem hora que estou desinchada. Você vai perceber no vídeo que eu fiz, no musical, que estou inchada. Hoje estou bem menos", disse ela, na época.