João Gomes se derrete em encontro com Ivete Sangalo e o filho da cantora: ''Uma deusa''

Cantor João Gomes compartilha registros do encontro com Ivete Sangalo em Salvador, na Bahia, e o primogênito da cantora, Marcelo

O cantor João Gomes (20) viveu um momento especial na noite de quarta-feira, 16, no Nordeste, e fez questão de compartilhar com os seguidores na web!

Durante a gravação de DVD de Thiago Aquino (26), no Farol da Barra, em Salvador, na Bahia, João encontrou ninguém menos que a cantora Ivete Sangalo (50) e o primogênita dela, Marcelo (12), fruto do casamento com o nutricionista Daniel Cady (37), com quem também tem as gêmeas Helena e Marina, de 4 anos de idade.

O jovem se derreteu ao ver a famosa e posou juntinho de Ivete e do herdeiro para fotos publicadas em seu feed no Instagram.

"Quer o mundo? Eu te doou @ivetesangalo", escreveu João Gomes na legenda da publicação. "Mas se você já é um mundo todinho de talento e carinho. Adorei te ver", respondeu Ivete nos comentários.

Nos Stories do Instagram, João não escondeu a felicidade ao encontrar a artista. "O filho dela como é bonito que nem ela, meu Deus do céu! Que coisa mais linda do planeta Terra. Ave Maria, ô mulher bonita da gota serena. Uma deusa, senhores!", babou ele.

"E aí, meu amor?", perguntou Ivete. "Tá tremendo o homem", diz uma pessoa que não aparece na filmagem. "Toda vez ele faz isso", brincou Ivete, abraçando o cantor.

O evento, que ainda contou com Léo Santana, Paula Fernandes, Mari Fernandez, Hungria e Gustavo Mioto, foi gratuito e reuniu uma multidão em um dos pontos turísticos mais movimentados da capital baiana.

Confira os registros do encontro de João Gomes com Ivete Sangalo:

Marido de Ivete Sangalo desabafa sobre dificuldade de ter filho com pessoa famosa

Daniel Cady, que é marido da cantora Ivete Sangalo, revelou que nem sempre é fácil criar os filhos que são frutos do casamento com uma pessoa famosa. Ele contou que o casal precisou lidar com as regalias que as crianças recebem por serem famosas. Em participação no podcast Pod.com, ele garantiu que o casal conseguiu superar a dificuldade para que os filhos cresçam como crianças comuns.

"Ter um filho já é difícil. Ter um filho com uma pessoa famosa... Um dos primeiros problemas que enfrentei foi meu filho na escola. Descobri que não estava pegando fila. Privilégio. Rapaz, fiquei louco. Também chegavam muitos presentes, muitas regalias. Eu falava: 'Poxa, a gente tem o maior cuidado aqui, eu e a mãe [Ivete], para poder trabalhar desde pequenininho que ele é uma pessoa comum, qualquer. A gente nunca deu uma carteirada, parada em blitz, sei lá", disse ele.

