João Carreiro teve transtorno que o fazia ver tragédias. Relembre

João Carreiro morreu nesta semana após uma cirurgia cardíaca. Alguns anos antes, ele revelou que sofria de um transtorno

A morte do cantor João Carreirocomoveu os brasileiros na última semana. Ele faleceu após a complicação em uma cirurgia cardíaca. Durante o luto, os fãs relembraram um episódio marcante da vida pessoal dele. Há alguns anos, ele confidenciou que teve um transtorno que o fazia ver tragédias.

O episódio aconteceu quando ele ficou afastado dos palcos entre 2013 e 2015 ao ser diagnosticado com Transtorno Obsessivo-compulsivo e depressão. Em uma participação no programa Encontro, da Globo, ele abriu o coração sobre a sua saúde mental e como se sentia.

"Tive depressão e TOC. Na época eu fiquei muito mal, a dupla estava no melhor momento da carreira, ninguém entendeu aquilo. Não entenderam o porquê de eu parar. Quando fui me consultar com o psiquiatra, ele pediu para eu parar naquele dia. Era setembro, eu tinha agenda até dezembro. Eu precisava cumprir os compromissos, terminei aquele ano, mas foi muito difícil", disse ele.

Então, ele contou que chegou a ter alucinações e que via tragédias acontecendo com sua vida. "Como eu decidi parar, eu achava que todos me achavam mentiroso. Eu via as pessoas que eu amava, os próximos, me matando e judiando", afirmou ele, e completou: "O que via na minha mente era real. As únicas pessoas que eu confidenciava eram a minha esposa e meu psiquiatra. Eu tinha certeza que aquilo ia acontecer. Se eu tinha uma imagem de um amigo, depois eu ia ver ele pessoalmente e essa pessoa saía, achava que era para me matar. Aquilo não acontecia, minha cabeça formava outra tragédia".

Na época, João contou que se recuperou com o uso de medicamentos. "O médico conseguiu me convencer que aquilo era coisa da minha cabeça. Tomei antialucinógenos, antidepressivo e ansiolíticos. A fé em Deus me ajudou muito, a base na minha família também", afirmou.

Morte surpreendeu fãs

Morreu nesta terça-feira, 3, o cantor João Carreiro, que fazia dupla com Capataz. Ele faleceu aos 41 anos após realizar uma cirurgia cardíaca. A morte foi anunciada pela esposa do artista, Francine Caroline.

Considerado um dos maiores nomes do gênero, ele era de Cuiabá (MT). Nos últimos dias, ele avisou os fãs que passaria pela cirurgia para implantar uma válvula no coração para corrigir os batimentos cardíacos. Só que complicações após o procedimento levaram João Carreiro. O parceiro Capataz se despediu do amigo. "Recebi esta notícia triste ao lado da minha filha, ela hoje com 21 anos, lembro quando começamos (ela na barriga da mãe). Chorou ao meu lado. Ninguém além de nós saberemos o que vivemos. Deus sabe o meu coração. Vá em paz João, Deus conforte sua família e te receba de braços abertos (sic)", pulicou.