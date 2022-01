O cantor e dançarino Jimin, do grupo BTS, é hospitalizado e testa positivo para Covid-19

Redação Publicado em 31/01/2022, às 14h20

Jimin (26), cantor e dançarino do grupo BTS, testou positivo para coronavírus e também passou por uma cirurgia de apendicite aguda, informou sua agência de gestão Big Hit Music.

Nesta segunda-feira, 31, a agência confirmou que Park Ji-min deu entrada no hospital no último final de semana, 30, depois de sofrer uma dor abdominal repentina e uma leve dor de garganta.

O cantor testou positivo para a Covid-19 e foi operado de apendicite nesta segunda-feira, 31, acrescentou o comunicado.

Jimin, do BTS, é hospitalizado e testa positivo para Covid-19:

"Olá. Aqui é a BigHit Music. Gostaríamos de fornecer as seguintes informações sobre o atual estado de saúde do membro do BTS Jimin. Jimin sentiu uma dor abdominal repentina junto com uma leve dor de garganta em 30 de janeiro à tarde. Ele foi até um posto de emergência do hospital para um exame minucioso e também fez um teste de PCR. Jimin foi diagnosticado com apendicite aguda e foi testado positivo para Covid-19. Seguindo o conselho médico, ele foi submetido a uma cirurgia na manhã de segunda-feira, 31 de janeiro", começa o comunicado.

"De acordo com a equipe médica, a cirurgia foi bem-sucedida e Jimin está se recuperando após o procedimento. Ele receberá alguns dias de tratamento para Covid-19 em conjunto com os cuidados pós-operatórios. Ele está com uma leve dor de garganta, mas está se recuperando rapidamente e não teve contato com os outros membros durante o período de transmissão", informa com detalhes o comunicado.

"A empresa coloca a saúde dos artistas como nossa principal prioridade e faremos tudo o que pudermos para ajudar Jimin em sua rápida recuperação. Também cooperaremos diligentemente com os pedidos e orientações das autoridades de saúde. Obrigado.", concluiu a BIGHIT.